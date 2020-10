Kulturnachrichten

Dienstag, 6. Oktober 2020

Elbphilharmonie in Corona-Krise meist ausverkauft Auch in der Corona-Pandemie ist die Nachfrage nach Tickets für die Hamburger Elbphilharmonie hoch. Das sagte Sprecher Tom R. Schulz auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Nahezu alle Konzerte mit der derzeit möglichen Kapazität von rund 30 Prozent seien ausverkauft. Das berühmte Konzerthaus im Hafen war Anfang September unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln in die neue Saison gestartet. Aufgrund von Reisebeschränkungen der Künstler und Abstandsregelungen auf der Bühne gab es bei einem Großteil der bisher angekündigten Veranstaltungen Umbesetzungen und Programmänderungen. Um vielen Menschen den Besuch zu ermöglichen, werden zahlreiche einstündige Konzerte zweimal nacheinander gespielt.

Deutscher erhält Physik-Nobelpreis Der Physik-Nobelpreis 2020 geht an den deutschen Astrophysiker Reinhard Genzel, den britischen Forscher Roger Penrose und die US-Astronomin Andrea Ghez. Das gab die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt. Sie würden für Forschung zu Schwarzen Löchern beziehungsweise die Entdeckung eines supermassiven kompakten Objekts in unserer Galaxie geehrt.

Zöllner finden Renoir-Gemälde im Kofferraum Bei einer Fahrzeugkontrolle haben Zöllner an der deutsch-schweizerischen Grenze ein Gemälde des französischen Impressionisten Pierre-Auguste Renoir entdeckt. Ein 67-Jähriger hatte versucht, das Gemälde im Wert von 120 000 Euro über die Grenze im Landkreis Konstanz nach Deutschland zu schmuggeln, wie das Hauptzollamt Singen mitteilte. Der Fahrer gab an, das Werk für eine Galerie nach Prag bringen zu wollen. Das Gemälde war laut den beigefügten Dokumenten in einem Schweizer Auktionshaus ersteigert worden. Weil der Bote an der Grenze angegeben hatte, keine anmeldepflichtige Ware dabei zu haben, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen versuchter Steuerhinterziehung eingeleitet. Außerdem sind Einfuhrabgaben und Sicherheitsleistungen in Höhe von 12 000 Euro fällig. Das laut Zoll etwa 30 Mal 25 Zentimeter große Gemälde zeigt eine Landschaft und wurde bis zur Zahlung sichergestellt.

EuGH: Ungarisches Hochschulgesetz nicht rechtens Das ungarische Hochschulgesetz ist mit europäischem Recht nicht vereinbar. Es verstoße gegen die Grundrechtecharta der EU, entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg. Das Gericht gab damit einer Vertragsverletzungsklage der Kommission gegen Ungarn statt. Nach einer Änderung des Hochschulrechts im Jahr 2017 dürfen ausländische Universitäten in Ungarn nur noch Abschlüsse vergeben, wenn darüber erstens ein Vertrag zwischen beiden Ländern besteht und die Hochschule zweitens auch im Herkunftsland tätig ist. Diese Neuregelung betraf konkret nur die vom US-Investor George Soros geförderte Central European University. Die Regelungen veränderten den Wettbewerb zum Nachteil von ausländischen Hochschulen, entschied der EuGH nun. Zudem gefährdeten sie die akademische Freiheit.

Übersetzungsprojekt zu Keilschriften aus Babylon Altorientalisten der Universitäten Würzburg und Marburg wollen tausende Jahre alte Keilschriften aus Babylon in digitaler und gedruckter Form erschließen. Die Schriften umfassen eine Zeitspanne, die sich vom frühen 2. Jahrtausend vor Christus bis zur Zeitenwende erstreckt, wie die Universität Würzburg mitteilte. Gefördert werde das Projekt von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit rund 200.000 Euro. Ziel sei es, die Arbeiten binnen drei Jahren abzuschließen. Bei der Erschließung könne Künstliche Intelligenz nicht helfen. Man benötige gerade bei einem schlechten Zustand der Tafeln "Menschen mit Erfahrung im Lesen von Keilschriften - und damit mit der entsprechenden Fantasie".

Corona: 2021 vielleicht ohne Kulturhauptstädte Die weltweite Corona-Pandemie bringt den Fahrplan für die Zuteilung des Titels der Europäischen Kulturhauptstadt ins Wanken. So droht das Kulturhauptstadtjahr 2021 für Timisoara (Rumänien) und Novi Sad (Serbien) um ein oder zwei Jahre verschoben zu werden. Das sagte Ivan Sarar, der das Programm für die diesjährige Kulturhauptstadt Rijeka in Kroatien macht, der Deutschen Presse-Agentur. Es könne sein, dass es 2021 gar keine Europäische Kulturhauptstadt gebe. Dies sei aber bislang lediglich ein Vorschlag, der vom zuständigen europäischen Gremium noch nicht beschlossen worden sei.

Dixieland Festival Dresden trauert um Karlheinz Drechsel Das internationale Dixieland Festival Dresden trauert um seinen Mitbegründer und langjährigen Moderator Karlheinz Drechsel. Am Montagabend habe das Festival die Nachricht vom Tod des beliebten Jazzkritikers erreicht, teilte Sprecher Hendrik Meyer mit. Der gebürtige Dresdner Drechsel wäre am 14. November 90 Jahre alt geworden. Drechsel war einem größeren Publikum in Ostdeutschland bekannt, weil er mehrere Jazz-Sendungen im Rundfunk moderierte und dabei stets ein lexikalisches Wissen offenbarte. Als Moderator des Dixieland Festivals in Dresden bewies er mit vielen Anekdoten aus der Welt des Jazz Entertainerqualitäten. 2004 erhielt Drechsel das Bundesverdienstkreuz und im selben Jahr die Ehrenmedaille Dresdens.

Nach Bond-Kinostart nun auch "Dune" verschoben Eine weitere Enttäuschung für Kinogänger: Nach dem jüngsten Aufschub des neuen James-Bond-Films "Keine Zeit zu sterben" trifft es nun auch die Großproduktion "Dune". Statt Mitte Dezember soll die Neuverfilmung der Science-Fiction-Saga erst im kommenden Herbst in die Kinos kommen. Nach der "Dune"-Verfilmung ("Der Wüstenplanet") von David Lynch im Jahr 1984 hat der Kanadier Denis Villeneuve das Sci-Fi-Epos mit Timothée Chalamet, Oscar Isaac und Josh Brolin für Warner Bros. neu aufgelegt. Von solchen Blockbustern hatte die von der Corona-Krise stark betroffene Filmbranche eine baldige Wiederbelebung des Kinogeschäfts erwartet.

Plagiatsprozess um Led Zeppelin endgültig vorbei Der Plagiatsprozess um die Band Led Zeppelin und ihren Song "Stairway to Heaven" ist endgültig abgeschlossen. Der Oberste Gerichtshof der USA lehnte es ab, den Fall anzuhören und hat ihn damit beendet. In dem Prozess mussten sich Gitarrist Jimmy Page (76) und Sänger Robert Plant (71) gegen den Vorwurf wehren, die Gitarren-Anfangsakkorde von "Stairway to Heaven" (1971) von dem Lied "Taurus" (1968) der US-Band Spirit abgekupfert zu haben. Led Zeppelin hatte den Fall 2016 und im März auch das Berufungsverfahren gewonnen. Es ging dabei auch um Tantiemen in Millionenhöhe.

Seltener Diamant für 13 Millionen Euro versteigert In Hongkong ist ein seltener Diamant für umgerechnet 13,3 Millionen Euro versteigert worden. Den Zuschlag erhielt ein privater Sammler aus Japan. Er nannte den weißen ovalen Edelstein mit 102,39 Karat nach seiner zweiten Tochter «Maiko Star», wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Dahinter steckt eine teure Familientradition: Erst im vergangenen Jahr hatte derselbe Sammler einen anderen wertvollen Diamanten bei dem Aktionshaus ersteigert und ihn nach seiner ältesten Tochter «Manami Star» benannt.