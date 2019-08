Kulturnachrichten

Dienstag, 6. August 2019

Einspruch des iranischen Regisseurs Rasoulof gegen Haftstrafe Wegen angeblicher "Propaganda gegen die Islamische Republik Iran" war der Filmemacher Mohammad Rasoulof zu einer einjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Dagegen hat er am 5. August Berufung eingelegt. Der französischen Zeitung "Le Monde" sagt der 47-Jährige, dass er in seiner Heimat boykottiert werde. Niemand wage es, etwas von ihm zu veröffentlichen. Rasoulof ist es außerdem für zwei Jahre verboten, das Land zu verlassen. Das, so der Regisseur, sei für ihn die "Höchststrafe". Sein letzter Film dreht sich um einen Mann, der gegen ein korruptes Unternehmen kämpft, das Dorfbewohner um ihr Eigentum bringen will.

Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison ist tot Die amerikanische Schriftstellerin Toni Morrison ist mit 88 Jahren gestorben. Die in Ohio geborene Autorin war eine der bedeutendsten Vertreterinnnen afroamerikanischer Literatur. 1993 war ihr der Literaturnobelpreis zugesprochen worden. In der Begründung hieß es damals: „Sie erweckt einen wichtigen Teil der amerikanischen Realität zum Leben.“ Ihre Dialoge, die genaue Beschreibung ihre Darsteller, haben Toni Morrison zu einer der berühmtesten Autorinnen Amerikas gemacht. Meist sind schwarze Frauen ihre Heldinnen. Tony Morrisons Gesamtwerk umfasst 11 Romane: Der erste erschien 1970 - nach ihrem Studium und der Arbeit bei einem Verlag - unter dem Titel "The Bluest Eye" ("Sehr blaue Augen"). Ihr erster großer Erfolg folgte sieben Jahre später mit "Song of Solomon" ("Solomons Lied"). "God help the Child" ("Gott hilf dem Kind") war ihre letzte große Erzählung, die 2014 erschien.

Netrebko wird auch 2020 nicht in Bayreuth singen Nach ihrer Absage, am 14. August bei den Bayreuther Festspielen die Elsa in Wagners "Lohengrin" zu singen, wird es auch im kommenden Jahr keinen Auftritt von Anna Netrebko auf dem Grünen Hügel geben. Sprecher Peter Emmerich sagte, die Planungen für 2020 seien bereits vollständig. Ein Engagement der 47-Jährigen Sopranistin in Bayreuth "können wir ausschließen". Netrebko hatte als Grund für ihre Absage Erschöpfung angegeben. Zuvor hatte sie aus gesundheitlichen Gründen bereits auf einen Auftritt bei den Salzburger Festspielen verzichtet.

Kulturrat kritisiert Kulturprogramm der Kirchentage Mehr als eine halbe Stunde Fahrzeit vom Schauplatz der politischen Diskussionen auf dem Evangelischen Kirchentag entfernt: Ein Unding, findet der Deutsche Kulturrat. Für Geschäftsführer Olaf Zimmermann "gut gemeint, aber nicht wirklich zielführend". Das "Fehlen von echten Kulturdebatten, unter Einbeziehung von Künstlerinnen und Künstlern, inmitten der Debattencamps" sei nicht nur "bedauerlich" für den kulturellen Diskurs, so Zimmermann. Die Kultur sei der Schlüssel von gesellschaftlichen Transformationsprozessen.Für den ökumenischen Kirchentag in zwei Jahren in Frankfurt am Main schlägt er vor, die Kulturdebatte neu zu verorten, indem sie ins Innere der Kirchen eingebunden wird.

Bayerische Staatsbibliothek erhält Fotoarchiv des "Stern" 15 Millionen Abzüge, Negative und Dias aus den Jahren 1948 bis 2001 wechseln den Besitzer. Gruner + Jahr hat das Archiv des Magazins "Stern" der Bayerischen Staatsbibliothek geschenkt. Es stelle das "visuelle Gedächtnis der Bundesrepublik und des weltpolitischen Geschehens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts" dar, sagte Wissenschafts- und Kunstminister Bernd Sibler (CSU) dazu in München. Frank Thomsen vom "Stern" sprach von einem "einzigartigen", aber "ungehobenen Kulturschatz". Denn es wird jetzt an der BSB sein, die Bilder zu digitalisieren, Nutzungsvereinbarungen mit den Fotografen zu schließen und das Material sowohl der Forschung als auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Geschenk aus Hamburg umfasst acht Lkw-Ladungen.

Iran stuft Tatoos als Hinweis auf seelische Erkrankung ein Bevor sie einen Führerschein beantragen, sind Iraner dazu verpflichtet worden, sich einem psychologischen Test zu unterziehen - wenn sie Tätowierungen tragen. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur Irna und zitiert einen Sprecher der Polizei in Teheran, der die Auflage so begründet: "Die Tätowierung ist eine Art von Selbstverletzung. Personen, die das tun, leiden eventuell an psychischen Störungen." Seit der islamischen Revolution von Ajatollah Khomeini vor 40 Jahren gelten Tatoos als "Zeichen westlicher Kulturinvasion". Besonders unter iranischen Jugendlichen sollen Tätowierungen immer beliebter werden.

Jonathan Meese kritisiert Fridays for Future „Ich finde es sehr problematisch, wenn junge Menschen sich von außen die Ideologie in die Gesichter meißeln lassen." Das sagte der Künstler Jonathan Meese dem Magazin "Zeit Campus". Er habe Angst, dass sie sich zu schnell einer politischen Partei unterwürfen. Andererseits betont er, den jungen Aktivisten nichts vorschreiben zu wollen: „Mich interessiert Ideologisierung nicht. Mich interessiert Realpolitik nicht. Mich interessiert nur die Zukunft", so der 43-Jährige. Auch Youtuber Rezo bleibt nicht ungescholten: Gegen jede Partei zu sein, nur eine Spaltung vorzunehmen und dann zu behaupten, die drei großen Parteien seien sind zumindest ein bisschen besser, reiche nicht.

Kanzlerin seit 2014 über Nolde-Rezeption informiert Angela Merkel trennte sich schweren Herzens von Bildern des Hitler-Verehrers und Antisemiten Emil Nolde, die in ihrem Büro im Kanzleramt hingen. Das berichtet der "Tagesspiegel" nach entsprechend beantragter Akteneinsicht. Demzufolge war man im Kanzleramt spätestens seit Anfang 2014 darüber informiert, dass der Expressionist aus Seebüll mit seiner politischen Haltung schwerlich ins Kanzleramt passte. Obwohl Hermann Parzinger, Chef der Stiftung Preußischer Kulturbesitzes, Merkel im Zuge einer geplanten Ausstellung auf die Arbeit Noldes "am eigenen Mythos" hinwies, wollte Merkel lange nicht auf die Bilder "Brecher, 1936" und "Blumengarten in Alsen" verzichten. Es habe mehrerer Anläufe bedurft, so der "Tagesspiegel", bis sie sie ziehen ließ.

Chinesischer Konzern will bei Universal Music einsteigen Der chinesische Internetkonzern Tencent will mit einem Milliardeninvestment bei Universal Music einsteigen, der Musiksparte des französischen Vivendi-Konzerns. Derzeit liefen frühe Verhandlungen über einen Anteil von 10 Prozent an Universal Music, teilten die Franzosen mit. Tencent könne sich in dem Geschäft zudem die Option auf weitere 10 Prozent innerhalb eines Jahres sichern. Vivendi und Tencent wollen auch über eine darüber hinausgehende strategische Kooperation sprechen. Tencent könne bei der Vermarktung von Universal-Künstlern helfen und neue Märkte für diese öffnen. Tencent betreibt unter anderem den in China dominierenden Whatsapp-Konkurrenten WeChat.