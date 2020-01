Kulturnachrichten

Mittwoch, 29. Januar 2020

Einigung im Rechtsstreit um Burg Rheinfels Im Rechtsstreit zwischen dem Chef des Hauses Hohenzollern und der Stadt St. Goar um die Burg Rheinfels gibt es eine offenbar eine außergerichtliche Einigung. Das erklärte ein Anwalt der Familie Hohenzollern. Demnach erkennt das Haus Hohenzollern die Eigentumsrechte der Stadt St. Goar an der Burg Rheinfels, die schräg gegenüber dem Loreley-Felsen hoch über dem Rhein thront, unwiderruflich an. Die Kleinstadt werde künftig eng mit der gemeinnützigen Prinzessin Kira von Preußen-Stiftung zusammenarbeiten, die sozial benachteiligte Jugendliche fördere. Zur Unterstützung werde künftig ein Aufschlag auf den Eintrittspreis der Burg Rheinfels erhoben, der ungekürzt und ausschließlich dieser Jugendarbeit zukomme. Die Burgruine war seit dem 19. Jahrhundert im Besitz der Hohenzollern gewesen. 1924 wurde die Stadt St. Goar Eigentümerin, mit der Auflage, sie nicht zu verkaufen. 1998 hatte die Stadt aber mit einem Hotel neben der Burgruine einen Erbpachtvertrag für 99 Jahre mit der Option auf eine ebenso lange Verlängerung geschlossen.

Jack Fairweather gewinnt Costa Book Award Der Costa Book Award geht in diesem Jahr an den ehemaligen britischen Kriegsreporter Jack Fairweather für seine Biografie "The Volunteer", zu deutsch "Der Freiwillige". Es ist ein Buch über den Auschwitz-Saboteur Witold Pilecki. Der polnische Widerstandskämpfer hatte sich während des Zweiten Weltkriegs in dem Vernichtungslager internieren lassen. Von dort hatte er Widerstand organisiert und Beweise für den Völkermord an den Juden gesammelt. Das Buch lese sich wie ein Thriller, befand die Jury, dabei handele es sich um Fakten. Die Auszeichnung gibt es in dieser Form seit 1971, sie gehört zu den bekanntesten in Großbritannien. 2006 wurde sie von Whitbread Literary Awards in Costa Book Awards umbenannt.

Prominente Helfer bei den Oscars stehen fest "Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot und ihr Komödien-Kollege Will Ferrell werden am 9. Februar als Helfer auf der Oscar-Bühne stehen. Dies gab die Filmakademie in Los Angeles bekannt. Zum zweiten Mal in Folge gibt es bei der Oscar-Verleihung keine Gastgeber, die Gala wird allein mit Star-Präsentatoren bestritten. Dazu zählen außerdem Kristen Wiig und Mark Ruffalo sowie die Oscar-Gewinner von 2019 Olivia Colman, Rami Malek und Mahershala Ali.

Entschuldigung wegen Ordens für Al-Sisi Die Verleihung des St.-Georgs-Ordens des Dresdner Semperopernballs an Ägyptens Präsidenten al-Sisi hat für eine Welle der Kritik und Empörung gesorgt. Noch gestern hatte Ballvereins-Chef Hans-Joachim Frey gesagt, man stehe weiter zu dieser Entscheidung. Heute kam dann die Kehrtwende. In einer Presseerklärung schrieb Frey: „Wir möchten uns für diese Preisverleihung entschuldigen und uns davon distanzieren. Die Verleihung war ein Fehler." Man nehme die Kritik und die vorgebrachten Argumente sehr ernst, so Frey. Er hatte die Auswahl zuvor damit gerechtfertigt, dass der Ball eine kulturelle und keine politische Veranstaltung sei. Al-Sisi sorge in Ägypten für Stabilität, für Kultur und Bildung, und er sei als Präsident der Afrikanischen Union die Stimme Afrikas. Der frühere General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Seitdem geht er mit harter Hand gegen Oppositionelle und Kritiker vor, Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind stark eingeschränkt.

Türkischer Kulturmäzen Kavala bleibt in Haft Ein türkisches Gericht hat die Freilassung des seit mehr als zwei Jahren inhaftierten Intellektuellen und Kulturmäzens Osman Kavala erneut abgelehnt. Es bestehe dringender Tatverdacht und Fluchtgefahr, erklärten die Richter am Hochsicherheitsgefängnis Silivri. Sie stellten sich damit erneut gegen eine Forderung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), der im Dezember die Freilassung Kavalas angeordnet hatte. Kavala ist Chef des Kulturinstituts Anadolu Kültür, das auch mit deutschen Institutionen wie dem Goethe-Institut zusammenarbeitet. Den insgesamt 16 Angeklagten wird unter anderem ein Umsturzversuch im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 vorgeworfen.