Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. Februar 2019

Einigung bei EU-Urheberrechtsreform Europäisches Parlament und EU-Staaten müssen noch zustimmen Die Europäische Union hat sich auf eine Reform des Urheberrechts verständigt. Vertreter des Europaparlaments, der Mitgliedsstaaten und der Europäischen Kommission einigten sich auf ein Leistungsschutzrecht. Ziel ist es, Suchmaschinen wie Google und Plattformen wie Youtube anzuhalten, Kunst- und Medienschaffende für ihre Inhalte besser zu vergüten. Die Online-Dienste sollen verpflichtet werden, Inhalte zu entfernen, für die Urheber keine Lizenz erteilt haben. Die Einigung sieht außerdem vor, dass die Nachrichten-Suchmaschinen weiterhin Hyperlinks, einzelne Worte und kurze Textausschnitte kostenlos anzeigen dürfen. Für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten in ihren Suchergebnissen soll künftig Geld an die Verlage fließen. Für die private Nutzung soll dies nicht gelten. Das EU-Parlament und die Mitgliedsländer müssen dem Kompromiss noch zustimmen.

Regisseur Akin: Berlinale sollte kleiner werden Lob für scheidenden Berlinale-Direktor Dieter Kosslick Der Regisseur Fatih Akin hat die Verdienste des scheidenden Berlinale-Direktors Dieter Kosslick gewürdigt - und zugleich dafür plädiert, das Festival kleiner zu gestalten, um die Qualität der Filme herauszustellen. "Der deutsche Film war, als ich angefangen habe, international verpöntes Zeug", sagte Akin. Heute würde der deutsche Film mehr Respekt und Aufmerksamkeit, weil die Berlinale für viele deutsche Filmschaffende ein Sprungbrett war. "Das hat mit Dieter (Kosslik) eine Menge zu tun.", so Akin. Auf Kosslick folgen im Juni Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek als Doppelspitze. Akin hatte Ende 2017 einen Brief mit unterzeichnet, in dem sich viele Filmschaffende für einen Neubeginn der Berlinale aussprachen.

Steinmeier eröffnet Humboldt-Saison in Ecuador Projekte in ganz Südamerika sollen Naturforschung erlebbar machen In Ecuador hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die "Alexander-von-Humboldt-Saison" eröffnet. Im 250. Geburtsjahr des deutschen Entdeckers sollen zahlreiche Projekte in ganz Südamerika dessen Naturforschung erlebbar machen. Der Bundespräsident ist Schirmherr der Jubiläumskampagne. In seiner Eröffnungsrede sagte Steinmeier, Humboldt habe vor allem Respekt vor der Natur gelehrt und bereits vor rund 200 Jahren vor den Folgen eines möglichen Klimawandels gewarnt. Die Erkenntnis des Berliner Gelehrten, dass Umweltschutz nicht an Landesgrenzen ende, müsse stärker die aktuelle Umweltpolitik beeinflussen. Jeder einzelne sei im Sinne Humboldts aufgerufen, die Umwelt zu verstehen und zu schützen, so Steinmeier

Charlotte Rampling: "Streaming-Debatte nicht zeitgemäß" Britische Schauspielerin setzt sich für Filme ein Die Debatte unter Filmfreunden über Streaming-Dienste und andere Angebote jenseits des Kinos ist aus Sicht der britischen Schauspielerin Charlotte Rampling nicht mehr zeitgemäß. Es sei wunderbar, wenn man für Filme ins Kino gehen möchte, das dann auch zu tun, sagte sie bei der Berlinale. Aber es gebe inzwischen ganz viele verschiedene Möglichkeiten, Filme anzuschauen. Kino werde es immer geben, aber die Entwicklung schreite voran. "Wichtig ist, dass die Arbeiten gesehen werden", so die 73-Jährige wörtlich. Rampling wird während der Berlinale mit einer Hommage gewürdigt und erhält einem Goldenen Ehrenbären.

Axel Rüger verlässt Van Gogh-Museum Ein Nachfolger steht noch nicht fest Beim Amsterdamer Van Gogh-Museum steht ein Führungswechsel an: Der deutsche Direktor Axel Rüger wird nach 13 Jahren den Posten zum 1. Juni aufgeben, wie das Museum in Amsterdam mitteilte. Rüger wird Leiter der Royal Academy of Arts in London. "Ich habe mit viel Vergnügen und Leidenschaft für dieses wundervolle, erfolgreiche Museum gearbeitet", zitiert das Museum den Direktor. Die Royal Academy in London ist eine renommierte, privat finanzierte Kunsteinrichtung sowie Vereinigung von Künstlern. Unter Leitung von Rüger waren in Amsterdam sehr erfolgreiche Ausstellungen realisiert worden. Die Zahl der Besucher war von 1,5 auf jetzt zwei Millionen im Jahr angestiegen. Das Museum mit der weltweit größten Sammlung von Werken des niederländischen Malers Vincent van Gogh bekam ein neues Eingangsgebäude, und die Dauerausstellung wurde neu konzipiert. Nach dem Stedelijk Museum für moderne Kunst ist es das zweite Museum in Amsterdam, das eine neue Leitung sucht. Wer Rüger nachfolgen soll, ist noch nicht bekannt.