Kulturnachrichten

Montag, 18. März 2019

Einhard-Preis für Emmanuelle Loyer Die Pariser Historikerin Emmanuelle Loyer ist mit dem Einhard-Literaturpreis 2019 ausgezeichnet worden. Sie habe die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung für ihre Biografie des französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss (1908-2009) erhalten, teilte die Einhard-Stiftung in Seligenstadt mit. Die Laudatio hielt die Malerin und Schriftstellerin Anita Albus. Sie hob besonders "den Reichtum an Information, den Scharfsinn der psychologischen Analyse und die Richtigkeit der Schlussfolgerungen" hervor, durch die das Buch Loyers ergreife, überrasche und bezaubere. Die Autorin lasse in ihrem Werk eine ganze Epoche wiederaufleben. In ihrer Dankesrede sagte die Preisträgerin Loyer, sie habe nicht versucht, "das Tun und Lassen eines großen Mannes zu schreiben, sondern das Jahrhundert von Lévi-Strauss zu durchqueren". Der Ethnologe sei ein "ernster und exzentrischer, unruhiger und träumerischer Intellektueller" gewesen, der seinen Blick auf viele Probleme der Welt von heute gerichtet habe: auf die Beziehungen zwischen Mensch und Tier, die neuen Elternschaften, die ökologischen Fragen und die Probleme der Entwicklung.

Neuer Deutscher Jazzpreis für Shreefpunk plus Strings Die von dem Trompeter Matthias Schriefl gegründete Band Shreefpunk plus Strings hat den mit 10.000 Euro dotierten Neuen Deutschen Jazzpreis gewonnen. Die Gruppe um den 37-jährigen Musiker wurde im Finale in Mannheim vom Publikum gewählt. Kern der 2003 gegründeten Band sind ein Trio mit Trompete, Bass und Gitarre, das je nach Bedarf erweitert wird. Bei der Preisverleihung kündigte die Gruppe nach Angaben der Veranstalter an, dass das Preisgeld unter allen Teilnehmerbands aufgeteilt werde. Schriefl selbst wurde als bester Solist mit 1000 Euro geehrt. Den Neuen Deutschen Kompositionspreises in Höhe von 2000 Euro gewann Benjamin Schaefer. Der Stadtverwaltung von Mannheim zufolge ist die von der IG Jazz Rhein-Neckar und der Alten Feuerwache verliehene Auszeichnung der einzige Publikumspreis der deutschen Jazzszene. Die Ehrung gilt als höchstdotierte Auszeichnung für deutsche Jazzbands.

Buchpreis zur Verständigung für Masha Gessen Die russisch-amerikanische Journalistin und Schriftstellerin Masha Gessen erhält den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung 2019. Sie wird für ihr Buch "Die Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die Freiheit gewann und wieder verlor" ausgezeichnet. Gessens Hinweis auf das Fehlen des demokratischen Instrumentariums der postsowjetischen Gesellschaft schärfe den Blick für die Gefährdung der eigenen demokratischen Institutionen, heißt es in der Begründung der Jury. Der Preis wird zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse (21. bis 24. März) verliehen. Er ist mit 20 000 Euro dotiert und wird seit 1994 vergeben. Für das Buch erhielt Gessen 2017 den National Book Award, einen der renommiertesten Buchpreise in den USA.

See-Astrolabium Vasco da Gama-Zeit im Guinness-Buch Ein Astrolabium von einem Schiffswrack aus der Flotte des Entdeckers Vasco da Gama wird als ältestes nautisches Gerät dieser Art ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen. Die Bronze-Scheibe mit einem Durchmesser von 17,5 Zentimetern war bei einer Archäologischen Exkursion vor dem Sultanat Oman 2014 zutage gekommen. Die wissenschaftlichen Untersuchungen der Scheibe beschreiben Experten der britischen Universität von Warwick im "International Journal of Nautical Archeology". Demnach stammt das Astrolabium aus dem Zeitraum zwischen 1496 und 1501. Das Astrolabium ist eine Art drehbare Sternkarte, mit dem der Himmel in ebener Form nachgebildet werden kann. Damit ist es möglich, die Uhrzeit und die Himmelsrichtungen zu bestimmen. Heute gibt es nur noch 104 bekannte Exemplare.