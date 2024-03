Philippinen

Eine Transwrestlerin als Stärkste im Ring

07:10 Minuten Frauen sind beim Wrestling in den Philippinen genauso beliebt wie Männer. © dpa / picture alliance / Xinhua News Agency / Wu Zhuang

Lill, Felix · 31. März 2024, 17:30 Uhr

In Genderfragen ist die Welt des Sports eigentlich streng binär geordnet: Frauen und Männer treten getrennt voneinander an. In den Philippinen ist aber gerade mit Chelsea Marie eine Transfrau zum Star geworden – im Wrestling.