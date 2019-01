Eine Suche nach dem Rezept echter Originale Besonders sein Freistil, 54 min Von Martin Becker und Tabea Soergel Wann ist ein Original ein Original? Wenn es exzentrische Kleidung trägt, Hängebauchschweine als Haustiere hält oder unfassbare Geschichten im Ruhrpottdialekt erzählt? Die Sendung macht sich auf die Suche nach dem Geheimnis der Originale.

Obwohl unermüdlich totgesagt, gibt es sie auch heute noch, diese Originale – ob in der Politik, in der Kultur oder schlicht und einfach in der Fußgängerzone der Großstadt.

Doch wann wird aus einem Durchschnittsbürger eine einzigartige Figur? Reicht dafür als Alleinstellungsmerkmal deftige Rhetorik, oder muss es schon mindestens eine gepunktete Fliege sein? Manch origineller Charakter macht seine Auffälligkeit zum Markenkern und ist damit sogar erfolgreich.

Castingagenten erzählen ebenso vom Besonderen am Besonderen wie die Originale selbst – denn auf sie kommt es letztlich an. Und auf ihre Ecken und Kanten.









Besonders sein

Eine Suche nach dem Rezept echter Originale

Von Martin Becker und Tabea Soergel



