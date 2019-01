Eine Reise durch die Leere Der 3. Akt oder Die Inszenierung der Leere Von Elke Pressler

Das Jüdische Museum in Berlin (picture-alliance / dpa / Ingo Schulz)

Vor 20 Jahren wurde das Jüdische Museum in Berlin gegründet. Noch vor der Eröffnung zieht es bereits Hunderttausende nach Berlin-Kreuzberg in den leeren Museumsbau des polnisch-amerikanischen Architekten Daniel Libeskind. Symbolisch aufgeladen ist die Sprache dieser "kontextuellen" Architektur, körperlich spürbar die Erfahrung der zumeist schmerzhaften deutsch-jüdischen Geschichte. Der vielfache Widerhall von Körper und Geist, Seele und Verstand erfüllt diesen Erinnerungsraum.

Der 3. Akt oder Die Inszenierung der Leere

Das Jüdische Museum Berlin

Feature von Elke Pressler

Regie: Nikolai von Koslowski

Mit: Verena von Behr, Felix von Manteuffel, Gerry Wolff, Cathlen Gawlich, Tilmar Kuhn

Ton: Kaspar Wollheim

Produktion: NDR/SFB-ORB/DLR Berlin 2001

Länge: 54'12

Elke Pressler, geboren 1956, ist Journalistin und Hörfunkautorin. Sie studierte Amerikanistik, Anglistik und Germanistik in Hamburg und in den USA. Für Deutschlandradio u.a.: "Die Sache Kränzle – Von der Unsterblichkeit in der Musik" (2018), "Faszination Innenwelt – Die Lange Nacht der Träume" (2016), "WIR haben noch die Erinnerung – Die Lange Nacht über Estland" (2014) und "Richtungswechsel – Über die Facetten der Wahrnehmung" (2013).