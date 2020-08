Eine Kunstbegehung Die Liebeslaube oder Auf gute Erde ist zu achten Freistil, 51 min Von Stefan Zednik Sie hat keine Tür. Man muss durch ein Wandloch von hinten in den Küchenschrank unter der Spüle durchkriechen. Dann steht man in der „Liebeslaube“, einem Kunstwerk von Gregor Schneider. Zu finden im „Haus u r“, dem bekanntesten Werk des Künstlers: eine begehbare Großinstallation aus verfremdeten Zimmern und Kammern.

Gregor Schneiders Arbeitsschwerpunkt sind gebaute Räume. Das bekannteste Werk ist das Haus u r in Mönchengladbach–Rheydt. (imago/ZUMA Press)

„Raum im Raum aus Holz und Tischlerplatten, 1 Fenster, 1 Lampe, 1 Badewanne, 1 Bett, 1 Heizung, 1 Küchenschrank, grauer Holzboden, Wände und Decke weiß verputzt, 416 cm lang, 285 cm breit, 315 cm hoch, Rheydt Deutschland, 1985 bis heute“ - das ist die Beschreibung des Kunstwerks „Liebeslaube".

Ist man durch das Wandloch gekrochen, richtet man sich auf und sieht: ein Bett und ein Bad. Ein Plattenkocher, ein Teeservice, Schallplatten mit einem Italienisch-Sprachkurs. Es könnten die Requisiten einer Geschichte sein. Aber welcher? Und wo bleibt die Liebe in dieser Laube? Eine Frage führt zur nächsten. Und ganz schnell werden die Fragen existenziell: Was ist Raum? Was ist Zeit?

Von Stefan Zednik



Regie: Ulrich Lampen

Es sprachen: Matthis Breitenbach, Katharina Bach, Martin Ruthenberg, Sofia Flesch-Baldin und Walter Filz

Ton und Technik: Andreas Völzing und Judith Rübenach

Redaktion Dlf: Klaus Pilger

Produktion: SWR/WDR 2018