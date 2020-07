Eine Kindheit im Bordell Karls Weg raus

Moderation: Caro Korneli

Ein langer Weg: Karl ist im Rotlichtmilieu großgeworden, heute arbeitet er als Erlebnispädagoge in Berlin. (laif / Achim Multhaupt)

Karl ist anders aufgewachsen als die meisten Menschen. Was die Kindheit im Bordell mit ihm gemacht hat, darüber spricht er mit Caro Corneli. Und Ralf Husmann, der Autor von Stromberg, erklärt sein Kleiderkonzept fürs Büro.

Karl, heute Lieblingsgast von Caro Corneli, ist außerdem auch ihr Nachbar und der persönliche Fitnesstrainer all der Bewohner in Caros Haus. So hat Caro Karl auch kennengelernt, bei dem Versuch sich "Michelle-Obama-Arme" anzutrainieren. Das hat zwar nicht wirklich geklappt – Karl und Caro kennen sich dafür aber mittlerweile ziemlich gut. So gut, dass Karl ihr seine Lebensgeschichte heute auch im Radio erzählt.

Und die hat es in sich: Es ist die Geschichte von einem Kind, das in einem Bordell in Mannheim aufwächst und sein erstes Taschengeld mit dem Verpacken von Koksrationen verdient.

Karl lernt Schusswechsel als "Donnergrollen" kennen und meint, die meisten Frauen tragen tagein-tagaus Strapse. Wie es kam, dass aus dem Jungen, der mit zwölf Jahren seine Schullaufbahn beendete, ein engagierter Erlebnispädagoge in Berlin wurde, das erzählt Karl heute in Plus Eins.

Außerdem gibt Ralf Husmann, der Autor von "Stromberg" und unser Spezialist in Sachen Bürofragen, Antwort auf die heikle Frage, welche Kleidung im Büro eigentlich angemessen ist und welche nicht. So viel vorweg: Ein Freund von freizügig gezeigten Zehen ist Ralf Husmann nicht.