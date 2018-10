Eine Heimatsuche Nach Hause gehen Feature, 55 min

Die Frage nach der Heimat bleibt (Imago)

Als der Autor plant, eine Wohnung in Berlin zu kaufen, fällt ihm auf, dass er sich in der Stadt, in der er seit fast 30 Jahren lebt, gar nicht wirklich heimisch fühlt. Die Immobilien-Idee wird abgesagt, die Frage nach der Heimat aber bleibt. Mit ihr und einem Aufnahmegerät im Gepäck macht er sich auf die Wanderung in das Städtchen, in dem er geboren und aufgewachsen ist. Nach gut 600 Kilometern voller Begegnungen trifft er auf einen alten Freund, der Lokalpolitiker geworden ist.

Nach Hause gehen

Eine Heimatsuche

Feature von Jörn Klare

Regie: Friederike Wigger

Mit: Jörg Hartmann

Ton: Bernd Friebel

Musik: Jan Klare

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2016



Länge: 54'32

Eine Wiederholung vom 11.06.2016

Jörn Klare, 1965 in Hohenlimburg geboren und zwischen dem Sauerland und Ruhrgebiet aufgewachsen, lebt als Autor in Berlin. Er schreibt Sachbücher, Theaterstücke und Radiofeatures, für die er mehrfach ausgezeichnet wurde, z.B. mit dem Robert-Geisendörfer-Preis 2012 für "Herr Meyer fährt jetzt fern" (NDR 2011). Für sein Buch "Nach Hause gehen. Eine Heimatsuche" erhielt er 2017 den Evangelischen Buchpreis. Features: "Die Kinder des Přemysl Pitter. Ein Geschichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs" (DKultur 2015), "Paragrafen baden nicht" (Dlf 2016) und das ARD-Radiofeature "Abschied vom Faktor Mensch" (NDR 2016).