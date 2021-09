Kulturnachrichten

Donnerstag, 9. September 2021

Eine halbe Million Euro aus Deutschland für Notre-Dame Aus Deutschland soll eine halbe Million Euro an privaten Spenden in den Wiederaufbau der Pariser Kathedrale Notre-Dame fließen. Das sagte Nordrhien-Westfalens Ministerpräsident Laschet in seiner Funktion als deutsch-französischer Kulturbevollmächtigter bei einem Besuch in Paris. Der der CDU-Politiker sprach von einem Symbol des gemeinsamen Wiederaufbaus. Der Wiederaufbau der nach dem Großbrand 2015 stark beschädigten Kathedrale hat sich durch die Corona-Pandemie verzögert. Inzwischen ist das zusammengeschmolzene Gerüst abgebaut, es sind Holzverschalungen eingezogen, um die Gewölbe abzustützen. Frankreichs Präsident Macron hat die Wiedereröffnung bis 2024 versprochen.

Haftbefehl gegen Schriftsteller Sergio Ramírez In Nicaragua hat die Staatsanwaltschaft gegen den Schriftsteller, Menschenrechtler und früheren Vizepräsidenten Sergio Ramírez einen Haftbefehl beantragt. Sie wirft ihm Anstiftung zu Hass und Gewalt vor. Seit Monaten geht die Justiz gegen die Opposition und andere Regierungskritiker vor. Mit Ramírez ist zum wiederholten Male ein früherer Mitstreiter des autoritären Präsidenten Ortega betroffen. Mit diesem hat sich Ramírez allerdings überworfen. In Interviews nannte er ihn zuletzt einen Diktator. Zu Ramírez' literarischem Werk gehört der Roman "Maskentanz". Im Jahr 2017 erhielt er den renommierten spanischen Cervantes-Literaturpreis.

Vatikan-Leihgabe zu jüdischem Festjahr Der älteste Nachweis über 1.700 Jahre jüdischen Lebens in Deutschland ist in Köln angekommen. Die Leihgabe aus der vatikanischen Bibliothek präsentierte der Kölner Kardinal Woelki am Mittwochabend vor Journalisten in Köln. Bei den beiden Blättern aus dem 6. Jahrhundert handelt es sich um die Abschrift eines nach Köln adressierten Edikts des römischen Kaisers Konstantin aus dem Jahr 321. Es ließ Juden in den Stadträten zu. Das Dokument gilt als ältester schriftlicher Beleg für jüdisches Leben nördlich der Alpen und ist Ausgangspunkt für das laufende Festjahr «1.700 Jahre jüdisches Leben» in Deutschland. Die beiden Blätter sollen in der Ausstellung «In die Weite - Aspekte jüdischen Lebens in Deutschland» zu sehen sein, wie es hieß. Die Schau zum Festjahr veranstalten das Kunstmuseum des Erzbistums Köln Kolumba und das Kölner jüdische Museum MiQua ab dem 15. September.

Kunstsammler und Mäzen Heiner Pietzsch ist tot Der Berliner Kunstsammler und Mäzen Heiner Pietzsch ist tot. Er starb Dienstag im Alter von 91 Jahren, wie die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Mittwoch mitteilte.

Gemeinsam mit seiner Frau hatte Pietzsch eine bedeutende Kunstsammlung aufgebaut und diese vor rund fünf Jahren dem Land Berlin geschenkt. Sie soll künftig im Museum der Moderne am Kulturforum präsentiert werden.

Die Schenkung umfasst etwa 150 Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen der Klassischen Moderne, darunter Werke von Max Ernst, Salvador Dalí und Mark Rothko. Kulturstaatsministerin Monika Grütters würdigte Pietzsch als Menschen, der die Kunst geliebt und sie mit der Gesellschaft habe teilen wollen.

Neues Teleskop soll bald in den Weltraum starten Mehr als drei Jahre später als geplant soll das neue Weltraumteleskop «James Webb» nun bald ins All starten. Das Gemeinschaftsprojekt der Weltraumbehörden Europas, der USA und Kanadas soll am 18. Dezember vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana auf den Weg gebracht werden, wie die Europäische Weltraumorganisation ESA mitteilte. Das Ziel liegt 1,5 Millionen Kilometer weit im Weltraum. Bis das Teleskop dort ankommt, wird es etwa vier Wochen dauern. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen durch das Projekt mehr über das frühe Universum lernen. Sie hoffen auf einen Blick zurück in das Weltall kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren. «James Webb» folgt auf das Teleskop «Hubble», das seit mehr als 30 Jahren im Einsatz ist.

WDR will Verbot von Doku über Riefenstahl prüfen Nachdem die NS-Regisseurin Leni Riefenstahl 1985 juristisch ein Aufführungsverbot für die WDR-Dokumentation „Zeit des Schweigens und der Dunkelheit" von Nina Gladitz erwirkt hatte, will der WDR den Vorgang nun prüfen. Das teilte der Sender in einem Schreiben an Deutschlandfunk Kultur mit. Zuvor hatte der Journalist Gerhard Beckmann in einem offenen Brief gefordert, dass der Film als seltenes Zeitzeugen-Dokument der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müsse. Alles andere sei unvorstellbar, so Beckmann, das formaljuristisch begründete Urteil hätte heute keinen Bestand mehr und sei inzwischen verjährt. Gladitz‘ Dokumentation beschreibt das Schicksal von Sinti und Roma, die für den Riefenstahl-Film "Tiefland" als Komparsen arbeiteten. Riefenstahl klagte gegen die Film-Aussage, sie habe gewusst, dass die Komparsen später in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert werden würden.