Eine Ehe in Deutschland Goldene Hochzeit Feature, 49 min Von Merle Hilbk Die Eltern der Autorin sind seit 50 Jahren verheiratet. Sie wurden im Krieg geboren und sind nach dem Krieg großgeworden. Welche Erlebnisse haben sie geprägt? In ihren Erzählungen spiegelt sich die bundesdeutsche Geschichte.

Wieder ist Heiligabend. Wieder ist die Kirche brechend voll mit Weihnachtschristen. Jenen Menschen, die sich nur am 24. Dezember in den Gottesdienst verirren. So wie die Eltern von Merle Hilbk. Im Krieg geboren, nach dem Krieg aufgewachsen. Generation Reihenhaus. So alt wie die Bundesrepublik, deren Alltag Leute wie sie geprägt haben. Und jetzt steht die Goldene Hochzeit an. Immer haben sie nach vorn geblickt. Nun blicken sie zurück: Wie wurden sie, was sie sind? Und wer sind sie denn eigentlich? Erstaunlich, wie schwierig es ist, auf so einfache Fragen Antworten zu finden. Die Goldene Hochzeit sagen die Eheleute wieder ab. Es sei zu viel passiert. Dann bringt die Tochter, Merle Hilbk, sie zum Reden…



Goldene Hochzeit

Eine Ehe in Deutschland

Von Merle Hilbk

Regie: Felicitas Ott

Mit: Christiane Roßbach

Ton und Technik: Frank Biller und Karl-Heinz Runde

Produktion: SWR 2019

Länge: 49'07

Merle Hilbk, geboren 1969, studierte Jura. Freie Autorin seit 2007. Redaktionstätigkeit bei Spiegel und Zeit. Als freie Journalistin vor allem in Russland und Osteuropa tätig. 2006 erschien ihr erstes Buch "Sibirski Punk", 2008 "Die Chaussee der Enthusiasten. Eine Reise durch das russische Deutschland", 2015 "Nebelkinder: Kriegsenkel treten aus dem Traumaschatten der Geschichte". Fürs Radio zuletzt: "Lob der Genügsamkeit" (SWR 2016).