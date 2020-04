Eine Aufzeichnung aus dem Krefelder Theater am Marienplatz Gerhard Rühms „blumenstück“

von Hubert Steins

Verklingende Blüten: ein Einblick in die Partitur von Gerhard Rühms „blumenstück“ für Klavier aus dem Jahr 1984 (Hubert Steins )

Am 12. Februar feierte der Autor, Komponist und Bildende Künstler Gerhard Rühm seinen 90. Geburtstag. Als Mitbegründer der Wiener Gruppe gehörte er in den 1950er Jahren zu den wichtigsten Vertretern der experimentellen bzw. konkreten Poesie.

Rühms runder Geburtstag gab dem Krefelder Theater am Marienplatz, kurz TAM, Anlass, ihn in der aktuellen Spielzeit mit gleich neun verschiedenen Programmen zu würdigen. Neben der Aufführung experimenteller Texte standen einige der selten gespielten Klavierwerke auf dem Programm. Etwa das 1984 komponierte "blumenstück", das Theaterleiter Pit Therre bereits 1985 im TAM uraufgeführt und auch in dieser Aufnahme vom Dezember 2019 gespielt hat.

Eine Klangmeditation für den privaten Gebrauch

Die äußerst stille Komposition gehört zu einer kleinen Gruppe von Werken, in der deutsche Schriftsprache in Klang transformiert wird. Dem "blumenstück" liegt ein alphabetisches geordnetes Lexikon mit 168 europäischen Blumennamen zugrunde. Die daraus abgeleiteten Tongebilde werden auf dem Klavier angeschlagen und dürfen danach in die Stille hinein ausklingen. So ist dann Rühms "blumenstück" eine Meditation über die Schönheit des Verklingens oder - um im Bild der Blume zu bleiben - des Verwelkens.