Kulturnachrichten

Montag, 2. Dezember 2019

Einbruch in Berliner Stasi-Museum Einbrecher haben aus dem Stasi-Museum im Berliner Bezirk Lichtenberg Orden und Schmuck gestohlen. Sie seien zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen über ein Fenster in das erste Stockwerk des Gebäudes eingestiegen, teilte die Polizei mit. Ein Museumsmitarbeiter habe am Sonntag mehrere zerschlagene Vitrinen in den Ausstellungsräumen entdeckt und die Beamten alarmiert. Der Wert des gestohlenen Schmucks und der Orden ist noch unklar.

Der Dirigent Mariss Jansons ist gestorben Der Dirigent Mariss Jansons ist tot. Er ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Der 1943 im lettischen Riga geborene Jansons zählte zu den bedeutendsten Dirigenten der Welt. Seit 2003 leitete der Karajan-Schüler das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Er hatte dort seinen Vertrag bis zum Jahr 2024 verlängert. In den Jahren 2006, 2012 und 2016 leitete er das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. In der norwegischen Hauptstadt Oslo hatte Jansons den Grundstein für seine Weltkarriere gelegt. Von 1979 bis 2000 leitete er das Osloer Philharmonie-Orchester. 1992 wurde er Haupt-Gastdirigent des London Philharmonic Orchestra, 1997 Chefdirigent des Pittsburgh Symphony Orchestra und zwischen 2004 und 2015 zusätzlich Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters.

Ermittlungen nach Brand im Weltkulturerbe Hallstatt Nach einem Großbrand im österreichischen Weltkulturerbe-Ort Hallstatt hat die Polizei Ermittlungen zur Brandursache eingeleitet. Durch die Flammen wurden am Samstag fünf Gebäude beschädigt, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtete. 109 Feuerwehrleute waren im Einsatz, ein Feuerwehrmann wurde bei den Löscharbeiten schwer verletzt. Das Feuer brach am frühen Samstagmorgen in einer der Holzhütten am See aus. Bewohner kamen nicht zu Schaden. Der im Salzkammergut in Oberösterreich gelegene Ort Hallstatt gehört seit 1997 zum Weltkulturerbe. Wegen seiner idyllischen Lage und seiner vielen historischen Gebäude zieht er jedes Jahr hunderttausende Touristen an.

Der Komponist Irving Burgie ist gestorben Der US-Komponist Irving Burgie ist tot. Er ist am Freitag im Alter von 95 Jahren gestorben, wie die Ministerpräsidentin von Barbados in einer Rede sagte. Burgie hat den Text der Nationalhymne des Landes geschrieben. Am bekanntesten war er für Lieder, die er für den Sänger Harry Belafonte geschrieben hatte, so zum Beispiel für "Day O", auch bekannt als der "Banana Boat Song". Auch Lieder wie "Island in the Sun" oder "Jamaica Farewell" stammen aus seiner Feder. Der im New Yorker Stadtteil Brooklyn geborene Burgie arbeitete in seiner Karriere auch mit Künstlern wie Jimmy Buffet, Chuck Berry oder Brian Wilson zusammen. Mit Millionen verkaufter Platten verhalf er dem afro-karibischen Musikstil des Calypso zu weltweiter Bekanntheit.