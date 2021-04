Kulturnachrichten

Donnerstag, 15. April 2021

Einbau von Künstlerfenstern in Abtei Tholey abgeschlossen Im ältesten Kloster Deutschlands im saarländischen Tholey sind 32 neue, künstlerisch gestaltete Glasfenster eingebaut worden. Die mit der Ausführung beauftragte Bayerische Hofglasmalerei Gustav van Treeck informierte in München über den Abschluss "eines der größten und kunsthistorisch sowie glasmalerisch bedeutendsten Projekte unserer Zeit". Mit dem Einbau der Fenster ist die Generalsanierung der Klosterkirche abgeschlossen. Der Künstler Gerhard Richter hatte der Benediktinerabtei Entwürfe für drei abstrakte Chorfenster geschenkt. Dazu kommen 29 figürliche Fenster, gestaltet von der in München ansässigen und aus Afghanistan stammenden muslimischen Künstlerin Mahbuba Elham Maqsoodi. Finanziert wurde der Auftrag mithilfe einer Saarbrücker Familienstiftung.

Neues Förderprogramm für verfolgte Studierende Das Auswärtige Amt und der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) starten ein neues Förderprogramm für im Ausland verfolgte Studierende. Das Hilde-Domin-Programm solle "akademische Schutzräume für Studierende und Promovierende schaffen, die in ihren Heimatländern bedroht oder verfolgt werden", erklärte Außenminister Heiko Maas (SPD). Benannt ist das Programm nach der deutschen Lyrikerin jüdischen Glaubens, Hilde Domin (1909-2006), die aus Deutschland vertrieben wurde und jahrelang im Exil lebte. Die im Rahmen des Programms nominierten und ausgewählten Studierenden sowie Doktoranden werden laut DAAD in Studiengängen ihrer Wahl und individuellen Qualifikationen eingeschrieben und erhalten ein Stipendium, das die notwendigen Kosten des Studiums- beziehungsweise Forschungsaufenthalts deckt.

Neues Theaternetzwerk für Digitalität gegründet 15 deutschsprachige Theater haben ein neues Netzwerk für Digitalität gegründet. Ziel des "theaternetzwerk.digital" sei es, Wissen und Erfahrungen im Bereich Digitaltheater und Theaterdigitalisierung auszutauschen. Die Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität und das Staatstheater Augsburg sind die Initiatoren des Netzwerkes. Auch innerhalb von Kunst und Kultur entscheide eine erfolgreiche Digitalisierung über Sein oder Nichtsein. Es gehe um künstlerische Prozesse, als auch um Arbeits- und Produktionsabläufe. "Es ist unser gemeinsames Anliegen, diesen Prozess selbstständig und produktiv zu gestalten. Und es ist unser gemeinsames Ziel, dabei so viele Theater wie möglich an dem gewonnenen Wissen und den Erfahrungen teilhaben zu lassen", so Tobias Ehinger, Geschäftsführender Direktor Theater Dortmund. Derzeit sind insgesamt fünfzehn Theater beteiligt, darunter Stadt- oder Staatstheater, aber auch private und freie Theater aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Sotheby's erste NFT-Auktion erlöst 16,8 Millionen Dollar Die erste Sotheby's-Auktion von Kunstwerken auf Grundlage der neuartigen NFT-Technologie hat 16,8 Millionen Dollar eingebracht. Versteigert wurde am Mittwoch in New York unter anderem eine Serie mit dem Titel "Cube" des Künstlers Pak, zu der unzählige Dateien animierter Illustrationen gehören. NFT steht für Non-Fungible Token: ein virtuelles Gut, das einmalig und nicht austauschbar ist. Das System basiert wie Kryptowährungen auf der Blockchain-Technologie. Im Gegensatz zu Kryptowährungen ist ein NFT aber einzigartig und gewissermaßen ein virtuelles Sammlerstück. Um NFTs ist zuletzt ein wahrer Hype ausgebrochen. Die Technologie war zuletzt bei der Versteigerung der Werke des Künstlers Beeple im Auktionshaus Christie's vor rund einem Monat in den Fokus geraten. Beeples digitale Collage "Everydays: The First 5000 Days" wurde für einen Rekordpreis von 69,3 Millionen Dollar versteigert.

PEN-Zentrum Deutschland sagt Jahrestagung ab Die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland hat aufgrund der Corona-Pandemie ihre Jahrestagung Anfang Juli in Hamburg abgesagt. Stattdessen plane das PEN-Zentrum eine digitale Mitgliederversammlung am 3. Juli, teilte der Verein in Darmstadt mit. Außer Berichten des Vorstands und Zuwahlen neuer Mitglieder stehe die Neuwahl des Präsidiums an. Neben der Präsidentin Regula Venske stellen sich auch die beiden Vizepräsidenten, Ralf Nestmeyer und Leander Sukov, sowie Generalsekretär Heinrich Peuckmann erneut zur Wahl für den Vorstand.

Donaueschinger Musiktage bekommen neue Leiterin Die Künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage übernimmt künftig die Musikwissenschaftlerin Lydia Rilling. Sie folgt im März kommenden Jahres Björn Gottstein, der zur Ernst von Siemens Musikstiftung wechselt, wie der SWR mitteilte. Die Donaueschinger Musiktage sind den Angaben zufolge das älteste und renommierteste Festival für Neue Musik weltweit und feiern im Herbst dieses Jahres das 100-jähriges Bestehen. Seit 1950 liegt die Künstlerische Leitung in der Verantwortung des SWR und dessen Vorgängersenders SWF. Lydia Rilling ist Kuratorin und Musikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Musik und Musiktheater.

Notre-Dame: Frankreich gedenkt Brand vor zwei Jahren Zwei Jahre nach dem Brand in der Pariser Kathedrale Notre Dame wird heute Frankreichs Präsident Macron die Baustelle besuchen. Er will nach Angaben seines Büros den Feuerwehrleuten danken, die das gotische Gotteshaus 2019 vor dem Einsturz bewahrten. Seinen Dank will Macron demnach auch an die Spender aus aller Welt richten, die mehr als 800 Millionen Euro gaben. Im März hatte die französische Kommission für Denkmalpflege und Architektur entschieden, das Gebälk weitgehend originalgetreu nachzubauen. Umweltschützer kritisieren die Verwendung der dafür benötigten Baustoffe als unzeitgemäß. Das Feuer brachte unter anderem das Dach und den Spitzturm der gut 850 Jahre alten Kathedrale zum Einsturz. Nach dem Willen Macrons soll sie bis zu den Olympischen Sommerspielen in Paris 2024 wieder hergestellt sein.

Rekordeinreichungen für den Deutschen Buchpreis 2021 Das zweite Jahr in Folge steigt die Zahl der Einreichungen für den Deutschen Buchpreis auf einen bisherigen Höchstwert: 125 deutschsprachige Verlage schickten insgesamt 197 Titel ins Rennen um den Roman des Jahres. Das sind 10 Titel und 5 Verlage mehr als 2020. Jeder Verlag konnte maximal zwei Titel einreichen, die zwischen Oktober 2020 und dem 21. September 2021 erschienen sind beziehungsweise erscheinen. Die Jury entscheidet über den Roman des Jahres in einem mehrstufigen Auswahlverfahren. Die Preisverleihung findet am 18. Oktober 2021 statt. Der Deutsche Buchpreis wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben.

Hape Kerkeling erhält den Bremer Filmpreis Komiker, Schauspieler und Schriftsteller Hape Kerkeling wird mit dem Bremer Filmpreis ausgezeichnet. Den Preis erhält er für sein humoristisches und komödiantisches Gesamtwerk. Die Auszeichnung wird am Abend vergeben. Neben 5.000 Euro erhält Kerkeling die Bronzefigur "Goldener Mops". Das Bremer Filmfest wird zum sechsten Mal organisiert. Die Veranstaltung soll Bremen als Filmstadt und Produktionsstandort sichtbar machen, Filmschaffenden eine Bühne bieten und das Publikum begeistern. Aufgrund von Corona finden das Festival und die Preisverleihung digital statt.

Erstes Konzert der New Yorker Philharmoniker Die New Yorker Philharmoniker haben ihr erstes Konzert vor Publikum seit 400 Tagen gegeben. Für den Konzertabend mussten Musiker und Publikum zahlreiche Corona-Auflagen beachten: Es galt Maskenpflicht, nur 150 der 1200 Plätze waren belegt, außerdem musste ein negativer Covid-19-Test oder der Beleg für eine abgeschlossene Impfung vorgelegt werden. Auf den elektronischen Tickets war die genaue Zeit für den Eintritt vorgeschrieben, zudem wurde die Temperatur gemessen. Das Orchester trat nur mit seinen 23 Musikern an den Saiteninstrumenten auf, Blech- und Holzbläser fehlten. In dem einstündigen Programm wurden Werke von Caroline Shaw, Jean Sibelius und Richard Strauss aufgeführt. Die Musiker der New York Philharmonic hatten in der corona-bedingten Zwangspause weniger Gehalt bekommen, viele gaben Musikunterricht. Das Orchester hofft, sein Konzertprogramm im September wieder aufzunehmen.

Ahmet Altan wird in der Türkei freigelassen Nach jahrelanger Haft hat ein türkisches Berufungsgericht die Freilassung des Journalisten und Schriftstellers Ahmet Altan angeordnet. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, hat das Gericht zuvor ein wegen Terrorunterstützung gefälltes Urteil gegen Altan aufgehoben. Erst gestern hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Türkei wegen der Inhaftierung Altans im Zuge des Putschversuchs im Juli 2016 verurteilt. Die Inhaftierung stelle unter anderem einen Verstoß gegen das Recht auf freie Meinungsäußerung und Freiheit und Sicherheit dar, so die Richter. Die Türkei müsse eine Entschädigung zahlen. Altan, der als Kritiker von Präsident Erdogan gilt, war kurz nach dem Putschversuch verhaftet worden. Er wurde im Februar 2018 wegen angeblicher Verbindungen zur Gülen-Bewegung zunächst zu lebenslanger Haft verurteilt, die Strafe wurde dann aber auf zehneinhalb Jahre reduziert.

Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" wird fotgesetzt Die Netflix-Erfolgsserie "Bridgerton" bekommt zwei weitere Staffeln. Die erste Staffel der Historienserie schauten nach Angaben des Streamingdienstes rund 82 Millionen Haushalte innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung zu. In fast allen Ländern schaffte es die Show in die Top 10 - in 83 Ländern sogar auf den ersten Platz. "Bridgerton" basiert auf einer gleichnamigen Romanreihe, die inzwischen zum Bestseller geworden ist, und dreht sich um das Leben und die Tanzbälle der Londoner High Society im frühen 19. Jahrhundert. Produziert wird die Serie von Shonda Rhimes, die unter anderem als Schöpferin der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" bekannt wurde.a

Bühnen-Affäre: Ermittlungen gegen Ex-OB in Wuppertal Prüfberichte im Zusammenhang mit einer finanziellen Schieflage der Wuppertaler Bühnen haben die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Sie ermittelt wegen des Verdachts der Untreue unter anderem gegen den früheren Wuppertaler Oberbürgermeister Peter Jung (CDU) und den ehemaligen Geschäftsführer der städtischen Bühnen. Gegen Jung wird in seiner damaligen Funktion als Aufsichtsratschef der städtischen Bühnen ermittelt. Er soll ein Finanzkonstrukt abgesegnet haben, dass dem damaligen Bühnen-Geschäftsführer zusätzlich zu seinem Gehalt Nebeneinkünfte beschert haben soll, über deren Rechtmäßigkeit nun gestritten wird. Außerdem soll die prekäre Finanzlage der Bühnen durch sogenannte "Reservebuchungen" verschleiert worden sein. Die Ermittler prüfen nun, ob dies eine strafbare Bilanzfälschung darstellt.

Klaus Theweleit erhält Theodor-W.-Adorno-Preis Der Schriftsteller und Kulturtheoretiker Klaus Theweleit wird mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis 2021 geehrt. Der 79-Jährige sei einer der "einflussreichsten und zugleich originellsten Kultur- und Literaturtheoretiker", teilte die Stadt Frankfurt am Mittwoch mit. "Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts arbeitet Theweleit konsequent an Themenkomplexen, die bis in die unmittelbare Gegenwart hineinwirken." So gelte etwa sein zweiteiliges Werk "Männerphantasien" über die Körperpolitik des Faschismus bis heute als Standardwerk kritischer Gesellschaftstheorie. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird alle drei Jahre von der Stadt Frankfurt zum Gedenken an den Philosophen Adorno vergeben. Die Preisverleihung findet am 11. September, dem Geburtstag Adornos, in der Frankfurter Paulskirche statt.