Ein Trip durchs Suburbane Speck: Geschichten aus dem Gürtel Freistil, 54 min Von Christoph Spittler Der Speckgürtel: Ein Rand, der längst die Mitte ist. Eine Peripherie, die sich ausdehnt und vielleicht bald das ganze Land ausfüllt. Suburbia ist nicht Stadt, nicht Land

Eine Welt voller Parks: Wohnparks, Einkaufsparks, Freizeitparks, Musterhausparks. Dazwischen Brachland, Äcker, Baumärkte und gigantische Shoppingmalls auf grünen Wiesen. Kulturpessimisten sehen in der zersiedelten suburbanen Landschaft Symptom und Sinnbild der pervertierten, naturfressenden Zivilisation; Architekten glauben an die Zwischenstadt als eine neue Form der Kulturlandschaft.

Was für Menschen bevölkern den Planeten Suburbia? Wie ist es, zwischen Shoppingmall, Erlebniscenter und Wohnpark-Reihenhaus mit seriengefertigtem Heizkamin zu leben?

Speck: Geschichten aus dem Gürtel

Ein Trip durchs Suburbane

Von Christoph Spittler



Regie: Philippe Brühl

Es sprachen: Eva Meckbach, Thomas Frenzel

und Bettina Kurth

Ton und Technik: Martin Eichberg

Redaktion: Klaus Pilger

Produktion: Deutschlandfunk 2014

Christoph Spittler, 1969 in der niedersächsischen Provinz geboren, landete schon während des Studiums der Ethnologie mit Interview- und Musikaufnahmen aus seinen Feldstudien beim Radio. Daraus wurde eine lang anhaltende Liebe. Er hat die hybride Form des dokumentarischen Hörspiels für sich entdeckt: Zu den realen Protagonistinnen und Protagonisten seiner Features schleichen sich oft erdichtete Stimmen hinzu. Die Verwerfungen der Konsumwelt sind Spittlers Lieblingsthema. Er lebt in Berlin.

