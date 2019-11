Kulturnachrichten

Mittwoch, 20. November 2019

Ein Theaterstück über Rücktritt von Papst Benedikt Mehr als sechs Jahre nach dem freiwilligen Rücktritt von Papst Benedikt XVI. bringt der lettische Regisseur Alvis Hermanis ein Theaterstück auf die Bühne, das sich mit den Umständen des historischen Amtsverzichts von Joseph Ratzinger beschäftigt. Die Aufführung "White Helicopter" basiert nach Angaben des Neuen Theaters Riga auf wahren Ereignissen und wird am 21. November in Riga uraufgeführt. Die Hauptrolle als Papst Benedikt XVI. übernimmt Ballett-Ikone Mikhail Baryshnikov. Papst Benedikt XVI. war nach acht Jahren als Pontifex im Februar 2013 überraschend von seinem Amt zurückgetreten. Hermanis hatte nach eigenen Angaben schon kurz nach dem päpstlichen Rücktritt Zweifel an den vorgebrachten Gesundheitsgründen - und eigene Untersuchungen angestellt. Insgesamt habe er zwei Jahre lang an der Inszenierung gearbeitet.

Architekt Herzog schlägt internationale Kostenplattform vor Der Architekt des umstrittenen Museums der Moderne in Berlin, Jacques Herzog, kann die Kritik an dem 450 Millionen Euro teuren Projekt verstehen. "In Berlin gibt es ein sehr demokratisches Verständnis, aber immer auch Angst vor Veränderung", sagte der Schweizer in einer Diskussion in Berlin. "Es ist nicht so, dass wir so teuer waren und jetzt sind wir so teuer", sagte Herzog. Es sei erst jetzt ein konkretes Projekt da, das nicht billiger gebaut werden könne. Um Transparenz zu schaffen halte er es für notwendig, eine international vergleichbare Plattform zu schaffen, die "ohne ideologische Scheuklappen" deutlich mache, welche Kosten "wirklich, vernünftig und objektiv" entstehen. "Dann kann man immer noch sagen: Wir wollen uns das leisten oder wir wollen uns das nicht leisten - oder wir können es uns nicht leisten."

Picasso-Lose für einen guten Zweck In Paris können Lose für das Bild "Stillleben" von Pablo Picasso gekauft werden. Wer 100 Euro investiert, kann das Bild aus dem Jahr 1921 gewinnen, dessen Wert auf eine Million Euro geschätzt wird. Der Besitzer des Gemäldes, der Kunstsammler David Nahmad, soll diese Summe erhalten, wenn das Bild den Besitzer wechselt. Mit dem erhofften Erlös von 20 Millionen Euro durch den Verkauf von 200.000 Losen soll das Projekt einer Hilfsorganisation in Afrika unterstützt werden. Die Auslosung findet am 6. Januar in Paris statt.

Picassos Elektriker wegen Hehlerei verurteilt Picassos ehemaliger Elektriker und seine Frau müssen Kunstwerke von Pablo Picasso an dessen Sohn Claude zurückgeben. Außerdem wurden sie zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Sie hatten die 271 Arbeiten, deren Wert auf 60 Millionen Euro geschätzt wird, jahrzehntelang in ihrer Garage versteckt und nun behauptet, Picassos frühere Frau habe sie ihnen in den 70er Jahren zur Aufbewahrung anvertraut. Der Fall war bekannt geworden, nachdem der Elektriker selbst Picassos Sohn im Jahr 2010 darum gebeten hatte, die Authentizität der nicht signierten Werke prüfen zu lassen.

Partitur Mozarts für 370.000 Euro versteigert Eine Partitur des jungen Wolfgang Amadeus Mozart aus der Hinterlassenschaft des Schriftstellers Stefan Zweig ist in Paris für 372.500 Euro versteigert worden. Damit erzielte sie fast das Doppelte des Schätzpreises, wie das Auktionshaus Sotheby's mitteilte. Das Manuskript des 16-jährigen Mozart stammt aus dem Jahr 1772. Es umfasst zwei Menuette für Orchester, die er in Salzburg schrieb. Die nie veröffentlichte Partitur enthält einige Korrekturen und Änderungen, von denen ein oder zwei aus der Hand von Mozarts Vater Leopold stammen sollen. Die Partitur wurde zunächst von Mozarts Schwester Anna, auch genannt "Nannerl", aufbewahrt. Später kam sie in den Besitz des österreichischen Schriftstellers Stefan Zweig. Der jüdische Autor sammelte vor seiner Flucht aus Österreich vor den Nazis und seinem Suizid im brasilianischen Exil 1942 zahlreiche Musikstücke, vor allem aus der Hand Mozarts.

"about:documenta" gibt Einblick in documenta 15 Die neue Dauerausstellung "about:documenta" befasst sich mit der Geschichte der weltweit bedeutendsten Schau für zeitgenössische Kunst in Kassel. Am Donnerstag wird sie eröffnet und wie Martin Eberle, der Direktor der Museumslandschaft Hessen Kassel, heute bekannt gab, werden die Kuratoren der kommenden documenta 15 dann auch Einblicke in die Entstehung der nächsten Ausstellung geben. Das indonesische Künstlerkollektiv ruangrupa hat dazu einen eigenen Raum in der neuen Dauerausstellung "about: documenta" gestaltet. Und zwar ein Wohnzimmer im Stil der 1950er/60er Jahre. Dort können Besucher auf einer Couch Filme über Kunstaktionen sehen oder sich anhand von Materialien über die Entstehung der nächsten documenta im Jahr 2022 informieren. Wie genau das ablaufen wird, wissen aber selbst die Kuratoren von "about:documenta" noch nicht.

Musikfest Hamburg unter dem Motto "Glauben" Unter dem Motto "Glauben" steht vom 24. April bis 25. Mai 2020 die fünfte Ausgabe des Internationalen Musikfests Hamburg. Insgesamt stehen 42 Konzerte auf dem Programm, wie die Elbphilharmonie ankündigte. In dem 2017 eröffneten Konzerthaus finden die meisten Veranstaltungen statt. Zur Aufführung kämen unter anderem bedeutende Bekenntniswerke. Herzstück des Musikfests sind den Angaben zufolge drei Aufführungen der Oper "St. Francois d'Assise" von Olivier Messiaen im Großen Saal der Elbphilharmonie. Die insgesamt rund 33.000 Tickets stehen ab sofort zum Verkauf. Sie sind online und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Preise für Islamwissenschaftler Die Münsteraner Islamwissenschaftler Mouhanad Khorchide und Ahmad Milad Karimi sind für ihren differenzierten Umgang mit dem islamischen Glauben ausgezeichnet worden. Khorchide erhielt den Toleranzring der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste in Köln und Karimi den Deutschen Dialogpreis des Bunds Deutscher Dialog Institutionen, wie die Westfälische Wilhelms-Universität Münster mitteilte. Khorchide, Leiter des Zentrums für Islamische Theologie, wolle zu einem gewaltfreien Verständnis seiner Religion im politischen Umfeld beitragen. Karimi wurde als "vielgefragter und unermüdlich tätiger Vermittler zeitgenössischer islamischer Diskurse" gewürdigt. Der Toleranzring ehrt Persönlichkeiten, die sich für einen grenzüberschreitenden Dialog und gegen Rassismus einsetzen. Mit dem Deutschen Dialogpreis zeichnet der Bund Deutscher Dialog Institutionen in Frankfurt am Main Menschen und Institutionen aus, die zum Austausch zwischen den Kulturen und Religionen beitragen.

Europäischer Filmpreis für "Systemsprenger" Wenige Wochen vor der Verleihung stehen schon einige der Gewinner beim Europäischen Filmpreis fest. Der Historienfilm "The Favourite", für den Olivia Colman für ihre Rolle als englische Königin Anne den Oscar als beste Hauptdarstellerin gewonnen hatte, wird in den Kategorien Kamera, Schnitt, Kostüm und Maskenbild geehrt. Das deutsche Drama "Systemsprenger" überzeugte die Jury mit seiner Musik von John Gürtler. Sie sei "modern, virtuos, impulsiv und überraschend", hieß es zur Begründung. Der Europäische Filmpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird am 7. Dezember in Berlin vergeben.