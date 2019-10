Ein Reihenhaus-Blues im Schlagertakt Das ganz, ganz große Glück Freistil, 54 min Von Martin Becker und Tabea Soergel Irgendwann ist es leer: das Reihenhaus der Kindheit. Was bleibt, ist die Musik. Denn in jedem Raum liefen deutsche Schlager. An jedem Lied hängt eine Erinnerung, die Texte bringen bei allem Kitsch etwas zum Schwingen. Die Deutschen und ihr ganz, ganz großes Glück zum Mitschunkeln: Wie konnte es überhaupt dazu kommen?

Cindy und Bert waren ein prominetes Gesangsduo in den 1970er Jahren. (imago / United Archives)

Das Reihenhaus war der Lebenstraum vieler Westdeutscher. In den Häuser tönten die Schlager, in der Waschküche, im Badezimmer, auf der Terrasse.

Die subtile Poesie von Reinhard Meys ,Über den Wolken' oder Nana Mouskouris bittersüße Abschiedshymne ,Weiße Rosen aus Athen' lösen noch heute Erinnerungen aus. An eine dem Untergang geweihte Lebensform. An ein Stück Geschichte, das untrennbar verbunden ist mit der Bonner Republik. Was heute bleibt, ist oft nur Blues.

Das Feature erzählt eine zunächst persönliche Geschichte: Aufnahmen aus dem leergeräumten Haus der Kindheit kurz vor dem Verkauf wechseln sich ab mit privaten Erinnerungen an die Herzschmerzrefrains aus dem Küchenradio.

Das ganz, ganz große Glück

Ein Reihenhaus-Blues im Schlagertakt

Von Martin Becker und Tabea Soergel



Regie: Martin Becker

Es sprachen: Miriam Berger, Carolin Haupt, André Kaczmarczyk

und Mario Neumann

Technische Realisation: Kai Schliekelmann und Corinna Kammerer

Redaktion Dlf: Klaus Pilger

Produktion: NDR 2019