Was für Geschichten schlummern an diesem konkreten Ort? Audio walks legen ortsspezifische Erzählungen frei. (EyeEm / Lucia Romero Herranz)

Verborgenes lauert in unseren Städten. Vergangene Epochen zeigen ihre Spuren. Gebäude, Straßen und Plätze haben ihre Geschichten. Besitz- und Aneignungskämpfe, Gentrifizierung, aber auch utopisches Potential schlummern in den Stadtlandschaften. Und audio walks legen manches davon frei. In immer mehr ortsspezifischen Hörspaziergängen zeigen Künstlerinnen und Künstler ihre Sicht auf das, was uns im Alltag umgibt. Und auch Dokumentaristen entdecken diese Möglichkeit, sich mit der konkreten Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Einige audio walks werden am 24.6.2020 von der Plattform guidemate und dem Künstler*innenkollektiv Soundmarker mit Preisen ausgezeichnet. Wir stellen das Genre vor.

Mit Ausschnitten aus folgenden Arbeiten:





Der Hafen

Von Kulturkosmos Leipzig e.V.



Space – We – Space

Von GERÄUSCHKULISSE / Carina Pesch

REDEN vs. SCHWEIGEN #1: Das Tor

Von LUNATIKS in Koproduktion mit Bürgerkomitee 15. Januar e.V.

(Mit freundlicher Unterstützung von Spiegel TV)

H.I.P.P.O.

Von Tarik Goetzke



toposoniee::engelbecken

Von Georg Klein

Everything You Can Imagine Is Real II

Von Martyna Poznańska

gelesen von Robin Rutenberg



asic at visa

Von LUPUS

Abenteuer Wohnen. Kein Gott – kein Staat – kein Mietvertrag

Von Radio Dreyeckland und GretherKultur



UTOPRISMA AUDIOGUIDE

Von Peter Eisold

Disposition

Von Lucas Norer



Ursendung

sound walk land

Ein Querschnitt ortsspezifischer Hörspaziergänge

Zusammenstellung und am Mikrofon: Ingo Kottkamp

Mitarbeit und Recherche: Massimo Maio

Ton: Philipp Adelmann

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 56'29