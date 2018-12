Etel Adnan, 2016 in Paris (Antonio Maria Storch)

Die Kosmopolitin Etel Adnan gehört zu den wichtigsten Stimmen der arabischen Welt und gilt als Grande Dame der arabischen Literatur.

"Wir leben bei Tag und mein Gefühl ist, dass wir das Mysterium der Nacht verloren haben." Für Etel Adnan ist die "Wirklichkeit aus Nacht gemacht": ein Text, bestehend aus Erleben, Erkenntnis und Vorahnung. "Ich sagte euch, ich bin die Nacht. Aber niemand bemühte sich herauszufinden, was das heißt."

Angela Winkler, Klaudia Ruschkowski, Giuseppe Maio, Johann Otten (v.l.n.r.) bei den Aufnahmen zu "NACHT" (Deutschlandradio - Sandro Most)

Angela Winkler bei den Aufnahmen zu "NACHT" (Deutschlandradio - Sandro Most)

Nacht

Hörspiel von Etel Adnan

Übersetzung: Klaudia Ruschkowski

Bearbeitung: Klaudia Ruschkowski und Giuseppe Maio

Regie: Giuseppe Maio

Mit: Etel Adnan, Angela Winkler, Sandra Borgmann

Komposition: Ulrike Haage

Oud: Mehmet Polat

Ton: Thomas Monnerjahn

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2017

Länge: 63'54

Eine Wiederholung vom 02.04.2017

Angela Winkler und Giuseppe Maio bei den Aufnahmen zu "NACHT" (Deutschlandradio - Sandro Most)

Die Regisseurin Ulrike Brinkmann (Deutschlandradio / Sandro Most )

Etel Adnan, geboren 1925 in Beirut, Schriftstellerin, Essayistin, Philosophin und Malerin, lebt heute in Paris, früher in Sausalito (Kalifornien) und Beirut. Ihre Bilder, Zeichnungen und Künstlerbücher waren 2012 in eigenen Räumen auf der documenta13 zu sehen. Hörstücke: ‚Schiff im Sturm Berg Mond Meer ganz und gar schwerelos. Etel Adnans Reise durch Leben und Länder’ (DKultur 2008), ‚Arabische Apokalypse’ (DKultur/HR 2013). ‚Nacht’ wurde zum Hörspiel des Monats August 2017 gewählt.