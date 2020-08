Ein neues Forum für das Lied Dietrich Henschel präsentiert Natalia Labourdette

Moderation: Carola Malter und Dietrich Henschel

Natalia Labourdette kam von Madrid nach Berlin, um an der Universität der Künste zu studieren. (Natalia Labourdette / Irene Garmtz)

Die Metropole Berlin ist die Wahlheimat vieler Künstler von internationalem Rang. Unter ihnen sind nicht wenige junge Liedsänger und -pianisten. Der Bariton Dietrich Henschel gibt ihnen mit dem "Internationalen Liedkonzert Berlin" ein neues Forum.

Lieder sind ein Spiegel der Zeit. In den kleinen (und zuweilen auch großen) Geschichten, beschreiben Komponisten und Dichter Lebenssituationen, Rückzugsorte, Gefühle, menschliche Dramen oder auch historische Ereignisse. Uns Hörern liefern sie damit auch einen Schlüssel zum Verständnis von Kultur und Geschichte.

Die neue Lust auf Lieder

In der jungen Musikergeneration lässt sich seit einigen Jahren ein verstärktes Interesse an der Kunstform "Lied" ausmachen. Die Musikhochschulen sind die Master für Liedgestaltung stark nachgefragt. In den Konzerten stehen zunehmend mehr Lieder, Mélodie und Songs auf den Programmen. Musikwettbewerbe loben Preise für herausragende Klavierbegleitungen aus. Die Lied Akademie in Heidelberg avanciert zu einem wichtigen Ort für alle Lied-Besessenen.

Dietrich Henschel hat nun seine "Internationalen Liedkonzerte Berlin" gegründet. Hier präsentiert der weltbekannte Bariton junge, in Berlin lebende Sängerinnen.

Dietrich Henschel will der jungen Generation eine Bühne geben.

Zum künstlerischen Konzert gehört ein Liedprogramm mit Liedern aus dem deutschsprachigen Raum sowie aus der jeweiligen Heimat des Interpreten. Damit bringen die die jungen Sängern ihre Geschichten und ihrer Heimat in die Metropole Berlin.

Neues Forum für das Lied in Berlin

Die Sopranistin Natalia Labourdette wurde in Madrid geboren. In ihrer Heimat besuchte sie das Konservatorium "Victoria de los Ángeles", um anschließend in Berlin an der Universität der Künste Gesang/ Musiktheater zu studieren. Die Sopranistin gewann internationale Wettbewerbe und war bereits in zahlreichen Opernaufführungen und Konzerten zu erleben. Für ihren Liederabend hat sie Lieder aus ihrer spanischen Heimat sowie Lieder von Franz Schubert und Alban Berg ausgewählt.

Live aus dem Theater Delphi Berlin

Manuel de Falla

Siete canciones populares españolas

Franz Schubert

"Der Hirt auf dem Felsen" für Gesangsstimme, Klarinette und Klavier D 965

Gabriel Fauré

Drei Lieder aus: Vier Lieder op. 51

Alban Berg

Sieben frühe Lieder



Joaquín Turina

Poema en forma de canciones

Natalia Labourdette, Sopran

Victoria Guerrero, Klavier

Thorsten Johanns, Klarinette