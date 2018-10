Ein Mann, ein Berg Mythos Luis Trenker Das Feature, 49 min Ob als Schauspieler, Bergfuchs oder Buchautor, Luis Trenker gelang es stets, das Image des großen Strahlemanns aufrecht zu erhalten. Wie hat er das geschafft?

Der südtiroler Bergsteiger, Schauspieler, Regisseur und Autor Luis Trenker (picture-alliance / dpa / Roelen)

Wer den Namen Luis Trenker hört, denkt sofort an die Südtiroler Berge. In Wirklichkeit war er nur ein mittelmässiger Kletterer. In den fast 98 Jahren seines Lebens arbeitete er als Architekt, Unternehmer, Dolomitenführer, Skilehrer, Soldat, Schauspieler, Filmemacher, Schriftsteller sowie als Märchenonkel für den Bayerischen Rundfunk.

Im Privaten galt er als Frauenheld und Patriarch, als Egomane mit hohem Unterhaltungswert. Als Regisseur arrangierte er sich mit den Nationalsozialisten und Mussolinis Faschisten.

Mythos Luis Trenker

Ein Mann, ein Berg

Von Katrin Hildebrand



Mit Nikolaus Benda und Maya Bothe

Regie: Gerrit Booms

Redaktion: Tina Klopp

Produktion: Dlf 2015