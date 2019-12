Ein Jahr Präsident Obrador Mexiko - Hoffnung im Narco-Land? Das Feature, 44 min Von Erika Harzer und Wolf-Dieter Vogel Menschen verschwinden oder werden auf offener Straße hingerichtet. Drogenkartelle haben die Macht im Land. Mexiko ist über Jahrzehnte zum Symbol eines gescheiterten Staates geworden. Hat der neue Präsident eine Chance, etwas zu ändern?

Proteste vor Regierungspalast (Deutschlandradio / Erika Harzer)

Die Wahl von Andres Manuel Lopez Obrador war von großen Hoffnungen begleitet. Doch ein Jahr nach seinem Amtsantritt erweist sich, wie schwer es ist, die Macht der rivalisierenden Banden zu brechen. Die Autoren erleben den Alltag in einer Provinz, in der weiterhin der Kampf um Anbauflächen und Transportkorridore tobt. Und sie beschäftigen sich mit bisher ungelösten Fragen: Wie verwurzelt ist die Korruption? Welche Maßnahmen helfen gegen Armut und Perspektivlosigkeit? Kann der südliche Nachbar der USA die Gewaltspirale stoppen?

Mexiko - Hoffnung im Narco-Land?

Von Erika Harzer und Wolf-Dieter Vogel



Erika Harzer, geboren 1953 in Süddeutschland, Kaufmännische Ausbildung und Diplom-Sozialpädagogin. Autorin und Regisseurin zahlreicher Radiofeatures, Dokumentarfilme und Printreportagen. Längere Auslandsaufenthalte in Nicaragua und Honduras. Ihr Feature: "Der mittelamerikanische Exodus - Wenn Kinder nur noch wegwollen" erhielt 2016 den Medienpreis der Kindernothilfe sowie den Peter Scholl-Latour Preis. Sie lebt in Schleswig-Holstein.

Wolf-Dieter Vogel (geb. 1959) lebt in der südmexikanischen Stadt Oaxaca de Juárez. Aus Mexiko berichtet er als Korrespondent für die taz und die Nachrichtenagentur epd. Zudem ist er als Reporter für zahlreiche weitere Printmedien sowie den Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk tätig und gehört dem Korrespondentennetzwerk "weltreporter.net" an.