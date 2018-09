Ein Jahr nach der Bundestagswahl "Merkels Zeit ist vorbei"

Heinz Bude im Gespräch mit Liane von Billerbeck

Merkel habe lange Zeit "einen guten Job" gemacht, findet Heinz Bude. Doch sie sollte zur Hälfte der Legislaturperiode gehen. (Marijan Murat/dpa)

Die Deutschen warten nach Einschätzung des Soziologen Heinz Bude auf einen "Schritt nach vorne" in der Politik. Dieser müsse sich auch im Personal zeigen: Kanzlerin Merkel sollte nach der Hälfte der Legislaturperiode gehen, sagt Bude.

Deutschland befindet sich nach den Worten des Kasseler Soziologen Heinz Bude in einer "ganz merkwürdigen Situation": Einerseits gehe es dem Land ökonomisch ziemlich gut, andererseits gebe es eine Unsicherheit, was die politische Situation betreffe. "Diesen Widerspruch vermag die Koalition nicht aufzulösen", so Bude.

Unser Gesprächsgast: der Kasseler Soziologe Heinz Bude . (imago/Christian Thiel)

Die Bürgerinnen und Bürger wollten Verlässlichkeit von der Regierung, aber auch die Bereitschaft voranzugehen. Etwa in der Zuwanderungspolitik:

"Man hat nicht den Eindruck, dass die Koalition sich auf eine Plattform geeinigt hat, wo man jetzt denkt, jetzt tun sie etwas, und man weiß, es gibt Schwierigkeiten, auch was die Legitimitätsbeschaffung in der Bevölkerung betrifft, aber sie arbeiten daran. Und das ist ja an der Causa Maaßen jetzt wieder deutlich geworden: als ob die sich auf zwei unterschiedlichen Planeten befinden."

Merkel sollte sich erklären

Die Bevölkerung warte "auf irgendeinen Sprung", ist Bude überzeugt:

"Ich glaube, Angela Merkel hat lange Jahre einen guten Job gemacht. Das kann man auch anders beurteilen, aber ich bin der Meinung, obwohl ich ihr politisch nicht nahe stehe, aber es ist doch klar, dass ihre Zeit vorbei ist. Man wartet auf den Punkt, dass sie sich erklären würde zu sagen, okay, ich habe nochmal die Aufgabe auf mich genommen, nach dem Desaster mit der Situation der Zuwanderung musste sie das vielleicht auch tun, aber jetzt zur Hälfte der Legislaturperiode gehe ich. Das wäre ein Sprung nach vorne, wenn sie das tun würde."

Jetzt sei völlig unklar, wer Merkel folgen würde: "Ich glaube, wir brauchen dieses Grundvertrauen, dass sich das schon richten wird. Das heißt nicht, dass es uns alles egal ist, was passiert. Und das scheint mir so ein Punkt zu sein, wo die Mehrheit der Bevölkerung wartet - nun müssen wir einen Schritt nach vorne tun, und das muss auch im Personal deutlich werden." (bth)