Ein Hörspiel über drei Künste Schauspieler, Tänzer, Sängerin

Der Tänzer Richard Cragun im Juli 1995 (picture-alliance / dpa / Bernd Weißbrod)

Drei darstellende Künste werden exemplarisch ironisch vorgeführt. Ulrich Wildgruber spielt, Richard Cragun tanzt, und Isolde Siebert singt. Gleichzeitig sprechen sie über das, was sie tun. Etwa so: "Die Sopranistin ist per se in weiter Entfernung von zu Hause. Und gerade damit trifft sie uns ins Herz." Oder der Schauspieler: "Im Zorn sind beide Nasenflügel weit gebläht (den Ausschlag gibt wie überall der richtige Gebrauch des Muskelapparats)". Oder der Tänzer: "Ein Schritt ist nicht mehr als ein Meter. Ein Sprung ist nicht höher als zwei."

Der Schauspieler Ulrich Wildgruber im Jahr 1997 (picture-alliance / dpa)

Schauspieler, Tänzer, Sängerin

Hörspiel von Gisela von Wysocki

Regie: Ulrich Gerhardt

Mit: Ulrich Wildgruber, Richard Cragun, Isolde Siebert

Produktion: BR/NDR/SWF 1992

Länge: 60'