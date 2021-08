Ein Familienvater wird zum Pflegefall "Mein Mann, sein Schlaganfall und der ganze Irrsinn danach"

Katrin Heise im Gespräch mit Caro Korneli

Loyalität, Liebe und schmerzhafte Entscheidungen: Was tun, wenn der Partner zum Pflegefall wird? (Andreas Laible)

Mit gerade mal 55 Jahren hat Barbaras Mann Henrik einen schweren Schlaganfall. Danach ist nichts ist mehr, wie es vorher war - und die Familie leidet. Bis Barbaras Sohn sie vor eine Entscheidung stellt.

Alles beginnt an einem ganz normalen Morgen. Es ist kurz nach sieben, Barbara steht in der Küche, als sie aus dem Bad ein dumpfes Geräusch hört. Ihr Mann Henrik ist in der Dusche umgekippt.

"Mein mittlerer Sohn hat gleich die 112 angerufen, meine älteste Tochter ist zu unserer Nachbarin hinaufgelaufen, die Ärztin ist, und die innerhalb von drei Minuten auch unten war. Und dann wussten wir sehr schnell Bescheid." Henrik hatte einen Schlaganfall – kurz vor seinem 56. Geburtstag.



Barbara packt eine Tasche und fährt zu ihrem Mann ins Krankenhaus. Nach ein paar Tagen ist klar, dass Henrik überlebt, aber mit schweren Beeinträchtigungen: Er ist linksseitig gelähmt, auf einen Rollstuhl und 24-Stunden-Pflege angewiesen. Doch für Barbara steht fest: Nach der Reha kommt ihr Mann nach Hause – zu ihr und den Kindern.

Aber als Henrik wieder in der Wohnung ist, sind alle überfordert. Denn zu den körperlichen Einschränkungen kommen Wahrnehmungsstörungen und Persönlichkeitsveränderungen. Papa ist nicht mehr der gleiche.

Wie fühlt es sich an, wenn der Partner plötzlich zum Pflegefall wird? Was passiert mit der Familie? In Barbaras Geschichte geht es um Schmerz, Wut und schwere Entscheidungen, aber auch um Loyalität und Liebe, die nie vergeht.

Barbara Wentzel hat ein Buch über ihre Geschichte geschrieben: "Käsekuchen mit Sauerkraut – Mein Mann, sein Schlaganfall und der ganze Irrsinn danach". Im letzten Jahr hat ihr Verein "Haus für morgen e.V." eine Wohnpflegegemeinschaft für Schlaganfall-Patienten eröffnet.