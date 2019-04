Ein Bauernhof in neuer Funktion Neues Leben in alten Mauern Feature, 53 min Von Julia Schäfer

Die Esel sind mit weiteren Tieren auf den Hof gezogen (NDR / Julia Schäfer )

In ländlichen Regionen stehen viele Ställe leer. Auch Karl-Heinz und Elvira haben ihre unrentable Landwirtschaft in Hessen aufgegeben. Statt Kühe zu melken, wollen sie reisen, den Lebensabend genießen. Nach neun Jahren findet sich ein Käufer – eine Jugendhilfeeinrichtung. Der Hof blüht wieder auf. Pferde, die vor dem Schlachter gerettet wurden, grasen auf den Wiesen. Schweine und Kaninchen wühlen sich durchs Stroh. Mit Hilfe der Tiere lernen Kinder und Jugendliche Verantwortung zu übernehmen und sich einzufühlen.

Der enge Kontakt zu den Pferden ist ein wichtiger Teil der tiergestützten Therapie (NDR / Julia Schäfer)

Erfahrene Kräfte helfen den neuen Hofbewohnern beim Eingewöhnen (NDR / Julia Schäfer )

Neues Leben in alten Mauern

Feature von Julia Schäfer

Regie: Sven Stricker

Sprecherin: die Autorin

Ton: Gerd-Ulrich Poggensee

Produktion: NDR 2018

Länge: 53'17

Julia Schäfer, geboren 1983 in Nordhessen, studierte Journalistik und Anglistik, WDR Volontariat, EBU Master School, Stipendiatin der Robert Bosch Stiftung in Indien. Juliane-Bartel-Preis für "Verheiratet mit dem Vieh – vom Ende eines Bauernlebens" (MDR 2009), Deutschlandradio produzierte 2011 "Mein Vater und das liebe Vieh". Im Feature "Neues Leben in alten Mauern" erzählt die Autorin die Familiengeschichte weiter, von der Aufgabe des Hofes und bis zum Neuanfang.