Kulturnachrichten

Samstag, 11. August 2018

Eifrigste Buchkäufer leben im Rhein-Main-Gebiet Neue Kaufkraftstudie des Börsenvereins Nach der aktuellen Studie des Börsenvereins leben die kauffreudigsten Buchkäufer Deutschlands nach wie vor im Rhein-Main-Gebiet. "Überall dort, wo die Menschen über viel Geld verfügen, kulturaffin sind und meist auch über einen hohen Bildungsgrad verfügen, geben sie auch viel für Bücher aus", sagte Alexander Vieß vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels dem Evangelischen Pressedienst. Im Rhein-Main-Gebiet steche besonders Bad Soden heraus, dort gäben die Bürger durchschnittlich 162 Euro pro Kopf im Jahr für Bücher aus. Am anderen Ende rangiert Eisleben in Sachsen-Anhalt mit 81 Euro pro Jahr. Die Buchkaufkraft hänge vor allem mit der allgemeinen Kaufkraft zusammen, so Vieß. Generell werde am meisten Geld für Bücher in den Ballungsräumen wie Frankfurt und München ausgegeben. Insgesamt nimmt die Zahl der Käufer von gedruckten Büchern laut Studie ab. Zwischen 2013 und 2017 verlor der Buchmarkt mehr als sechs Millionen Käufer.

Street Parade rechnet mit einer Million Besucher Die Züricher Street Parade steht unter dem Motto "Kultur der Toleranz" Zu einer der größten Technoparty der Welt werden an diesem Samstag in Zürich mehr als eine Million Tanzfreudige erwartet. Die 27. Street Parade steht unter dem Motto "Kultur der Toleranz". Rund 20 dekorierte Musikwagen, sogenannte Love Mobiles mit meterhohen Soundboxen, wollen der tanzenden Menge in oft schrillen Kostümen mit stampfender Musik in House-, Techno- Jungle- und Rave-Sound einheizen. Die teils mehr als 30 Meter langen Wagen ziehen ab 13 Uhr um das Seebecken der Innenstadt. Dazu legen auf zahlreichen Bühnen in der Stadt namhafte und neue DJs auf. Die Street Parade begann in Zürich 1992 mit zwei Musikwagen und 2000 Teilnehmern.

Die ZDF-Journalistin Fides Krause-Brewer ist tot Sie galt als Grande Dame des Wirtschaftsjournalismus in der Bonner Republik Die Wirtschaftsjournalistin Fides Krause-Brewer ist tot. Sie starb im Alter von 99 Jahren in der Nacht zum 10. August, wie das ZDF am Freitag mitteilte. Von 1962 bis 1986 war sie ZDF-Korrespondentin für Wirtschafts- und Sozialpolitik. Krause-Brewer interviewte zahlreiche Politiker dieser Ära - von Konrad Adenauer über Helmut Schmidt bis Helmut Kohl und galt als Grande Dame des Wirtschaftsjournalismus in der Bonner Republik. Ihre 2011 erschienene Autobiografie trägt den Titel "Journalistin ist man immer - Meine Erinnerungen an das 20. Jahrhundert". Ihre journalistische Karriere startete Krause-Brewer, die 1919 in München geboren wurde, mit frauenpolitischen Themen. 1962 wechselte die freie Mitarbeiterin verschiedener Hörfunksender zum ZDF und konzentrierte sich auf Sozial- und Wirtschaftspolitik.

Denkmalstag in Brandenburg 400 Orte machen mit Zahlreiche historische Bauten Brandenburgs laden am 8. September wieder zur Besichtigung: Zum 25. "Tag des offenen Denkmals" gibt es in etwa 400 Schlössern, Kirchen, Gärten und weiteren Orten Führungen und Sonderaktionen, wie die Deutsche Stiftung Denkmalschutz am Freitag mitteilte. Motto des bundesweit veranstalteten Denkmalstags ist diesem Jahr demnach: "Entdecken, was uns verbindet". Geöffnet sind an dem Tag die Rennbahn Hoppegarten, das ehemalige Gasthaus "Kaiserkrone" in der Gartenstadt von Brieske-Marga sowie das Schloss Genshagen in Ludwigsfelde. Von Königs Wusterhausen nach Beeskow fährt ein historischer Dampfzug. In der Friedenskirche in Potsdam ist ein Gottesdienst geplant.