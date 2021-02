Kulturnachrichten

Mittwoch, 17. Februar 2021

Ehrenpreis des Schweizer Filmpreises für Lilo Pulver Die Schauspielerin Liselotte Pulver erhält bei der Verleihung des Schweizer Filmpreises in diesem Jahr den Ehrenpreis. Das teilte das Bundesamt für Kultur mit. Lilo Pulver habe die Filmgeschichte mit ihrem Spiel voller Humor und mit ihren subtil revoltierenden Interpretationen geprägt und erhielt große Zustimmung von der Kritik, so das Bundesamt. Es wolle Pulvers Beitrag zur internationalen Filmgeschichte von den 1950er-Jahren bis heute würdigen. 1955 war sie in "Ich denke oft an Piroschka" zu sehen, 1961 spielte sie in Billy Wilders "Eins, zwei, drei". Pulver wurde 1929 in Bern geboren. Dort lebt sie seit einigen Jahren in einer Alters-Residenz.

Spanischer Dichter Joan Margarit gestorben Der spanische Dichter Joan Margarit ist tot. Der Katalane starb im Alter von 82 Jahren in seinem Haus bei Barcelona, das teilten seine Familie und das Kulturministerium mit. Der Gewinner des Cervantes-Literaturpreises von 2019 und zugleich erfolgreiche Architekt sei einer Krebskrankheit erlegen, hieß es. Der spanische Ministerpräsident Sánchez würdigte Margarit auf Twitter als "Architekt der Wörter". Seine Genialität mit der Feder sei immer von der Wertschätzung seiner Leser begleitet worden. Margarit schrieb seine ersten Werke noch auf Spanisch, aber später - in den 1980er Jahren - wechselte er zu Katalanisch. Der Lyriker war trotzdem nicht nur in seiner Region, sondern in ganz Spanien einer der meistgelesenen Dichter.

Türkei: Kavala-Organisation droht Auflösung Die Organisation Anadolu Kültür des inhaftierten türkischen Menschenrechtsaktivisten und Kulturförderers Osman Kavala wehrt sich gegen ihre Auflösung. Die Organisation kritisierte eine entsprechende Klage des türkischen Handelsministeriums als "unrechtmäßig". Die 2002 von Kavala gegründete Gruppe setzt sich für interkulturelle Verständigung durch die Kunst ein - auch mit dem Nachbarland Armenien, zu dem die Türkei keine diplomatischen Beziehungen unterhält. Das Ministerium wirft der Gruppe vor, als Unternehmen registriert zu sein, um behördlichen Kontrollen zu entgehen. Der 63-Jährige Osman Kavala sitzt seit drei Jahren hinter Gittern, ohne verurteilt worden zu sein. Ihm wird Beteiligung am gescheiterten Putsch gegen Präsident Recep Tayyip Erdogan 2016 sowie an den Gezi-Protesten 2013 vorgeworfen.

Razzien gegen belarussische Journalisten In Belarus sind staatliche Behörden laut "Reporter ohne Grenzen" mit Razzien und Durchsuchungen gegen die belarussische Journalistenvereinigung BAJ sowie elf Journalisten vorgegangen. Außerdem seien führende BAJ-Vertreter in ihren Wohnungen festgenommen worden, teilte die Journalistenorganisation mit. Auch Menschenrechtsorganisationen seien ins Visier staatlicher Repressalien geraten. Der Geschäftsführer von "Reporter ohne Grenzen", Christian Mihr, wertete die Übergriffe als «neue Eskalationsstufe» gegen unabhängige Medienschaffende. Die Behörden hätten damit die Geldgeber der Massenproteste ermitteln wollen.

Polnischer Musiker wegen religiöser Beleidigung verurteilt Ein Gericht in Warschau hat den Sänger der Death-Metal-Band "Behemoth", Adam "Nergal" Darski, wegen Verletzung religiöser Gefühle zu einer Geldstrafe verurteilt. Laut der polnischen Nachrichtenagentur PAP muss er umgerechnet etwa 3.300 Euro zahlen, weil er 2019 auf Facebook ein Foto davon postete, wie er mit seinem Schuh ein Gemälde der Gottesmutter Maria zertritt. Die ultrakonservative christliche Organisation Ordo Iuris hatte den Musiker angezeigt. 2014 hatte ein Gericht den "Behemoth"-Sänger nach einer anderen Provokation noch freigesprochen, weil die Aktion durch die Kunstfreiheit gedeckt sei. Auf Beleidigung religiöser Gefühle stehen in Polen bis zu zwei Jahre Haft.

Tschechischer Philosoph Jan Sokol gestorben Der tschechische Philosoph Jan Sokol ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das teilte die Vaclav-Havel-Bibliothek in Prag mit. Seine Aufsätze über Ethik, Menschenrechte, Bildung und Politik erschienen auch in deutscher Übersetzung. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen wie den Offiziersorden der französischen Ehrenlegion. Vor 1989 kämpfte Sokol als Dissident gegen das kommunistische Regime. Er zählte zu den Erstunterzeichnern der Petition Charta 77, die sich für mehr Bürgerrechte einsetzte. Zudem war er Gründungsdekan der neuen Fakultät für Humanwissenschaften der Karls-Universität in Prag. 2003 kandidierte der christlich geprägte Jan Sokol erfolglos gegen den Neoliberalen Vaclav Klaus für das Präsidentenamt.