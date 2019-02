Kulturnachrichten

Montag, 11. Februar 2019

Ehrenpreis der Ökumenischen Jury für Berlinale-Direktor Kosslick leitet das Festival in diesem Jahr zum letzten Mal Der scheidende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick ist in Berlin für seine Verdienste mit dem Ehrenpreis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet worden. Der Preis wurde Kosslick beim traditionellen Ökumenischen Empfang der Kirchen anlässlich der Filmfestspiele von der Internationalen Kirchlichen Filmorganisation "Interfilm" und der Internationalen Katholischen Vereinigung für Kommunikation "Signis" überreicht. Der Kulturbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland, Johann Hinrich Claussen, rief beim Ökumenischen Empfang die Filmbranche zu mehr Solidarität auf. "Das deutsche Kino befindet sich in einer Krise, nicht nur wirtschaftlich oder technologisch", sagte Claussen. Als Teil des deutschen Kulturlebens müsse es sich auch inhaltlich und politisch in einem raueren Klima behaupten. Kosslick leitet das Festival in diesem Jahr zum letzten Mal.

Alfonso Cuarón triumphiert bei BAFTA-Awards Darstellerpreise für Rami Malek und Olivia Coleman Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón ist für sein autobiografisch geprägtes Drama "Roma" bei den britischen Bafta-Filmpreisen vierfach ausgezeichnet worden. Cuarón gewann in den Kategorien bester Film, bester nicht englischsprachiger Film, beste Regie und beste Kamera. Cuaróns Film wurde bereits mit einem Golden Globe ausgezeichnet und ist einer der Favoriten bei der Oscar-Verleihung in zwei Wochen. Als bester Hauptdarsteller wurde Rami Malek für seine Rolle als Freddie Mercury in „Bohemian Rhapsody ausgezeichnet. Der Preis für die beste Hauptdarstellerin ging an Olivia Coleman für ihre Rolle als „Queen Anne in dem Film „The Favourite.

Istanbul: Grundstein für Atatürk-Kulturzentrum gelegt Abgerissenes Gebäude war Symbol der Gezi-Proteste von 2013 Fast ein Jahr nach Abriss des symbolträchtigen Atatürk-Kulturzentrums in der türkischen Metropole Istanbul ist der Grundstein für den Neubau gelegt worden. Der Gebäudekomplex am Taskim-Platz solle in zwei Jahren fertiggestellt sein, sagte Präsident Recep Tayyip Erdogan bei der Feier zur Grundsteinlegung in Istanbul. Das im Volksmund AKM genannte Zentrum ist ein Symbol der regierungskritischen Gezi-Proteste von 2013. Diese hatten sich an der geplanten Zerstörung des Gezi-Parks am Taksim-Platz entzündet und weiteten sich zu landesweiten Protesten gegen den damaligen Ministerpräsidenten Erdogan aus. Die Demonstranten besetzten damals auch das Atatürk-Kulturzentrum und wehrten sich gegen den geplanten Abriss des Gebäudes. Das neue Gebäude soll vor allem als Opernhaus dienen.