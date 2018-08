Kulturnachrichten

Mittwoch, 1. August 2018

Ehrenpreis der Filmproduzenten für Brauner Er sei ein 'Produzent der Extraklasse' Die Allianz deutscher Filmproduzenten hat ihrem Ehrenmitglied Artur Brauner zu seinem heutigen 100. Geburtstag den Carl Laemmle Ehrenpreis zugesprochen. Er erhalte die Auszeichnung für sein "eindrucksvolles Gesamtwirken als Produzentenpersönlichkeit", teilte der Verband mit. Der Vorsitzende Alexander Thies nannte Brauner einen "Produzenten der Extraklasse". Der Holocaust-Überlebende ist Produzent von Filmen wie "Dr. Mabuse", "Der Tiger von Eschnapur" und "Hitlerjunge Salomon".

Regisseur Uwe Brandner ist tot Er war unter anderem Mitinitiator der Hofer Filmtage Der deutsche Filmemacher und Schriftsteller Uwe Brandner ist tot. Er starb im Alter von 77 Jahren, wie eine Sprecherin der Hofer Filmtage mitteilte. Brandner hatte das Festival vor vielen Jahren mitinitiiert. Brandner wurde 1941 im nordböhmischen Reichenberg, im heutigen Liberec in Tschechien, geboren. Nach dem Abitur arbeitete er als Journalist, studierte Germanistik, Philosophie und Theaterwissenschaften, ohne das Studium abzuschließen. Brandner galt als Multitalent und arbeitete seit den sechziger Jahren als Produzent, Regisseur, Drehbuchautor, Schriftsteller und Komponist. Auch als Darsteller war er präsent, so in dem TV-Vierteiler "Hemingway" von Bernhard Sinkel. Außerdem war er Mitbegründer des Filmverleihs "Filmverlag der Autoren" mit Hark Bohm, Wim Wenders und Hans-W. Geißendörfer. 1991 erhielt er den Hofer Filmpreis anlässlich der 25. Hofer Filmtage und am 8. Dezember 2012 den erstmals vergebenen Friedrich-Baur-Preis für Film und Medien von der Bayerischen Akademie der Schönen Künste. Zudem war er Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland.

Tele 5 steigt bei Youtube aus Als Grund wird Zensur genannt Der deutsche private Fernsehsender Tele 5 wirft Youtube Zensur vor und will seinen Kanal auf der Plattform löschen. "Youtube verweigert jegliche Verantwortung für die Inhalte auf der Plattform. Bei Sexualität jedoch erwacht dann die Moral", führte Tele-5-Geschäftsführer Kai Blasberg weiter aus. Das sei Zensur. Nach Angaben des Senders wurde der Tele-5-Kanal auf Youtube gesperrt, weil in einem Film-Trailer für einen Sekundenbruchteil eine nackte weibliche Brust zu sehen war. "Was sind das für Regeln, die an bigotter Heuchelei und Willkürlichkeit kaum zu überbieten sind, die das Zeigen einer weiblichen Brust verurteilen, während unzählige Gewaltvideos - von Prügelmobbing auf dem Schulhof bis zu Enthauptungen in rasender Selbstjustiz - 'erlaubt' sind?", kritisierte Tele 5. "Die Tele-5-Alternative zu Youtube ist ab sofort unsere Mediathek", teilte Pressesprecherin Hülsken mit. Laut Google wurden im ersten Halbjahr 2018 rund 215.000 Inhalte auf der Videoplattform Youtube nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz beanstandet. Rund 27 Prozent der gemeldeten Inhalte seien anschließend entfernt worden.

Diebe erbeuten Kronen und Reichsapfel Sie entkamen mit einem Motorboot Diebe haben aus einem Dom westlich von Stockholm Teile der schwedischen Kronjuwelen gestohlen. Die beiden Verdächtigen nahmen zwei Kronen von König Karl IX. und Königin Kristina sowie einen Reichsapfel an sich und entkamen in einem Motorboot, wie die Polizei mitteilte. Die Stücke wurden zuvor in der Gruft der Monarchen aufbewahrt. Die Polizei setzte nach der Tat am Dienstag in Strängnäs, rund 60 Kilometer westlich von Stockholm, einen Hubschrauber und Boote ein, konnte aber keinen Fahndungserfolg vermelden. Die Artefakte seien nicht zu verkaufen, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur TT. Sie seien aus Gold und Emaille gefertigt und mit Perlen und Kristallen überzogen. Sie sollen jetzt in die Datenbank der internationalen Polizeiorganisation Interpol eingegeben werden. Im Dom von Strängnäs wurden im 17. Jahrhundert Angehörige des Königshauses beigesetzt. Die gestohlenen Artefakte wurden dort über das Wochenende ausgestellt.

Starke deutsche Beteiligung in Locarno Das Filmfestival wird heute Abend eröffnet Mit der 1929 herausgekommenen US-amerikanischen Kurzfilmkomödie "Liberty" mit Oliver Hardy und Stan Laurel und mit der Uraufführung des Spielfilms "Les beaux esprit" des französischen Regisseurs Vianney Lebasque wird am Abend das 71. internationale Filmfestival Locarno eröffnet. Bis zum 11. August werden in verschiedenen Wettbewerben und Sektionen mehr als 200 Kurz-, Spiel- und Dokumentarfilme aus aller Welt gezeigt. Um den Hauptpreis, den Goldenen Leoparden, bewerben sich 15 Filme. Deutschland geht mit dem Drama "Wintermärchen" um drei junge Rechtsextreme von Regisseur Jan Bonny ins Rennen. Regisseurin Eva Trobisch bewirbt sich für Deutschland mit ihrem Spielfilm-Debüt "Alles ist gut" um eine der Auszeichnungen im Wettbewerb der dem Nachwuchs vorbehaltenen Sektion "Cineasti del presente" ("Filmemacher der Gegenwart"). Im Freiluftkino auf der Piazza Grande von Locarno wetteifern außerhalb aller Wettbewerbe gezeigten Filme um den begehrten Publikumspreis. Aus Deutschland ist "Was uns nicht umbringt" von Sandra Nettelbeck dabei.

Das internationale Filmfestival steht in diesem Jahr letztmals in der Verantwortung des künstlerischen Direktors Carlo Chatrian. Er gehört künftig zum Leitungsteam der Berlinale.

Italien schafft Gratis-Museums-Sonntag ab Ex-Kulturminister Franceschini bedauert die Entscheidung Die neue italienische Regierung schafft den freien Eintritt in öffentliche Museen ab, der bisher an jedem ersten Sonntag im Monat galt. Stattdessen sollen die Museen selbst entscheiden können, wann sie solche Gratis-Angebote machen, erklärte Kulturminister Alberto Bonisoli. Lob kam von Museumsdirektoren wie dem Deutschen Eike Schmidt, der die Gemäldegalerie Uffizien in Florenz leitet. Viele Touranbieter hätten das System ausgenutzt und hätten die ausländischen Touristen an dem freien Tag ins Museum geschickt und sie trotzdem zahlen lassen, sagte Schmidt der Zeitung "La Nazione".Die Vorgängerregierung hatte den freien Sonntag eingeführt und er sei ein "kultureller und sozialer Faktor, der rund 10 Millionen Menschen seit dem Sommer 2014 erreicht hat", bedauerte Ex-Kulturminister Dario Franceschini die geplante Abschaffung. Italien hat die meisten Unesco-Kulturerbestätten der Welt und beheimatet einige der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten und Museen der Welt.

Artur Brauner wird 100 Jahre alt Der Filmproduzent prägte das deutsche Kino wie kein anderer Artur „Atze Brauner , der Filmproduzent , wird heute 100 Jahre alt. Geboren in Polen, floh er vor den Nationalsozialisten in die Sowjetunion und ging nach dem Krieg nach West-Berlin, wo er 1946 die Central Cinema Compagnie gründete. Das deutsche Kino hat er geprägt, wie kein anderer, hat um die 500 Filme produziert. Viele davon thematisieren die Nazi-Zeit. Wie ‚Morituri‘, ‚Die weiße Rose‘ oder ‚Hitlerjunge Salomon‘. Mit allen Größen der Filmbranche hat er zusammengearbeitet: Unter anderen Romy Schneider, Heinz Rühmann und Curd Jürgens. Berlins Regierender Bürgermeister Müller würdigte anlässlich Brauners hundertstem Geburstag das karitative und soziale Engagement Brauners, der Mitglied der Jüdischen Gemeinde in Berlin ist und 2013 die Ehrennadel der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit erhielt.

Pussy Riot aus Gewahrsam entlassen Gegen die 'WM-Flitzer' läuft aber noch ein zweites Verfahren Die vier festgenommenen WM-Flitzer der russischen Polit-Punk-Band Pussy Riot sind überraschend aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Aktivisten seien frei, ein zweites Verfahren gegen sie sei aber noch am Laufen, teilte Pussy Riot in Moskau mit. Ein Gericht lehnte es ihren Angaben zufolge ab, das Verfahren gegen die Flitzer noch in dieser Woche zu eröffnen. Nachdem die vier beim Endspiel der Fußball-WM Mitte Juli in Polizeiuniformen auf das Feld gerannt waren, wurden sie wegen Regelverstoßes bei einer Veranstaltung zu 15 Tagen Arrest verurteilt. Am Montag wurden sie nach Ablaufen der Strafe sofort wieder abgeführt und verbrachten den Tag in Polizeigewahrsam.Im zweiten Verfahren geht es nun um Organisation und Abhalten eines öffentlichen, unangemeldeten Auftritts.Pussy Riot kritisierte, dass die Aktivisten zum zweiten Mal wegen derselben Aktion verurteilt werden könnten. Pussy Riot hatte die WM-Aktion mit Forderungen nach mehr politischem Wettbewerb in Russland und der Freilassung politischer Gefangener verbunden.

Auktions-Rekord für "Star Wars"-Plakat Filmposter bringt über 26.000 Dollar ein Ein seltenes Plakat für den Star-Wars-Film "Episode V- Das Imperium schlägt zurück" aus dem Jahr 1980 hat bei einer Versteigerung in den USA einen Rekordpreis erzielt. Ein Sammler aus dem US-Staat Maryland habe für das Filmposter gut 26.000 Dollar gezahlt, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Dies sei ein weltweiter Auktionsrekord für ein Plakat der Star-Wars-Saga. Der Schätzpreis habe bei höchstens 10.000 Dollar gelegen. Der Käufer wollte anonym bleiben. Bei dem seltenen Poster, von dem es nur noch wenige Exemplare gibt, handelt es sich um einen Entwurf aus der Feder des US-Künstlers Roger Kastel. Vor einem feuerroten Hintergrund hält Han Solo Prinzessin Leia in den Armen, umgeben von Figuren wie Darth Vader, Lando Calrissian und Boba Fett.

Plácido Domingo als Dirigent in Bayreuth ausgebuht Wichtige Arie war dem Spanier am Pult nicht gelungen Plácido Domingo ist als Dirigent bei den Bayreuther Festspielen von Teilen des Publikums ausgebuht worden. Nach der "Walküre" gab es am Dienstagabend zwar auch Applaus für den 77-jährigen Spanier - die Unmutsbekundungen aber waren deutlich zu hören. Domingo hatte zuvor weitgehend solide durch den zweiten Teil von Richard Wagners "Ring des Nibelungen" geführt. Ausgerechnet die große Arie "Winterstürme wichen dem Wonnemond" drohte dem Maestro am Pult zu Beginn aber etwas zu entgleiten. Auch Tenor Stephen Gould als Siegmund musste ein paar Buhs einstecken. Vorbehaltlos gefeiert wurden dagegen Anja Kampe als Sieglinde, John Lundgren als Wotan und Catherine Forster als Brünnhilde. "Die Walküre" in einer Inszenierung von Frank Castorf ist ein Überbleibsel aus dem jüngsten und sehr umstrittenen Bayreuther "Ring". Die Festspiele dauern noch bis zum 29. August.

Facebook sperrt Konten wegen politischer Kampagne Noch ist unklar, wer hinter der Aktion steckt Facebook ist nach eigenen Angaben einer koordinierten politischen Beeinflussungskampagne auf die Spur gekommen. 32 Seiten und Konten mit unechten Identitäten seien gesperrt worden, teilte der Betreiber des größten sozialen Netzes mit. Sie hätten mehr als 290.000 Follower gehabt und über 30 Veranstaltungen im vergangenen Jahr organisiert. Eines der gesperrten Konten habe einen Gegenprotest zu einer Kundgebung weißer US-Nationalisten unterstützt. Die Bemühungen, die wahren Betreiber der Konten zu verschleiern, seien intensiver als bei den russischen Aktivitäten 2016 gewesen. Ein solches Verhalten sei bei Facebook nicht erlaubt, insbesondere wenn den Nutzern verborgen bleibe, wer tatsächlich hinter den Konten stecke. Das Unternehmen sei erst am Anfang der Ermittlungen und kenne noch nicht alle Fakten und wer hinter der Aktion stecke, erklärte Facebook.

Tiroler Festspiele: Kuhn lässt Amt ruhen Festspielleiter werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen Unter dem Druck von Vorwürfen sexueller Übergriffe zieht sich der Leiter der Tiroler Festspiele in Erl, Gustav Kuhn, zumindest vorerst zurück. Er lasse seine Funktion als künstlerischer Leiter der Festspiele bis zur vollständigen Klärung mit sofortiger Wirkung ruhen, teilte ein Sprecher der Festspiele mit. Er wolle damit weiteren Schaden von den Festspielen abwenden. Der Schritt sei kein Schuldeingeständnis. Kuhn weise die von fünf Künstlerinnen in einem Offenen Brief geäußerten Vorwürfe weiterhin zurück, hieß es nach einer Sitzung des Stiftungsvorstandes in Wien. Der Vorstand habe die Entscheidung Kuhns begrüßt. Mit der interimistischen Leitung wurde sein bisheriger Stellvertreter Andreas Leisner betraut. Zuletzt hatten fünf frühere Musikerinnen des Festivals massive Vorwürfe gegen den 72-jährigen Festspielgründer erhoben. Die Frauen schrieben von "anhaltendem Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen". Die Innsbrucker Staatsanwaltschaft prüft die Vorwürfe.