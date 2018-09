Kulturnachrichten

Donnerstag, 6. September 2018

Ehren-Oscars für Lalo Schifrin und Cicely Tyson Verleihung findet im November statt Die US-Schauspielerin Cicely Tyson (93, "The Help") und der in Argentinien geborene Filmkomponist Lalo Schifrin (86, er schrieb unter anderem das Titelthema für "Mission: Impossible") werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mitteilte, wird auch der Presseagent und langjährige Sprecher von Steven Spielberg, Marvin Levy, mit diesem Preis geehrt. Das Produzenten-Duo Kathleen Kennedy und Frank Marshall erhält den "Irving G. Thalberg Memorial Award". Das Ehepaar produzierte Filme wie "Die Farbe Lila", "München" und "Der seltsame Fall des Benjamin Button". Die feierliche Gala findet am 18. November in Hollywood statt.

Gedenkstein für Remarque-Schwester geplant Elfriede Scholz wurde von den Nationalsozialisten 1943 ermordet Die Erich-Maria-Remarque-Gesellschaft in Osnabrück hat eine Spendenaktion für einen Gedenkstein gestartet, der an die von den Nationalsozialisten ermordete Schwester Erich Maria Remarques, Elfriede Scholz, erinnern soll. Auf dem Grab der Mutter auf dem städtischen Friedhof sollen der Stein und eine Infotafel aufgestellt werden, teilte die Gesellschaft mit. Insgesamt würden etwa 3.000 Euro benötigt, hieß es. Die Stadtwerke wollten die gespendete Summe verdoppeln. Der in Osnabrück geborene Remarque (1898-1970) wurde für seinen Antikriegsroman "Im Westen nichts Neues" weltberühmt. Elfriede Scholz wurde den Angaben zufolge 1943 wegen "staatsfeindlicher Aussagen" angeklagt, vom Volksgerichtshof in Berlin zum Tode verurteilt und hingerichtet. Alle Gnadengesuche wurden abgelehnt. Ihre sterblichen Überreste wurden Hermann Stieve vom Anatomischen Institut Berlin (heutige Charité) weitergegeben. So habe sie nicht im Familiengrab in Osnabrück bestattet werden können. Das solle nun in symbolischer Weise nachgeholt werden.

Mediziner Svante Pääbo erhält Körber-Preis Forscher habe Verständnis der Menschheitsgeschichte revolutioniert Der in Leipzig forschender schwedischer Mediziner und Biologe Svante Pääbo (63) erhält den Körber-Preis für die Europäische Wissenschaft. Ausgezeichnet wird Pääbo für seine Pionierleistungen auf dem Gebiet der Paläogenetik. Zu seinen bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüchen zählt die Entschlüsselung des Neandertaler-Genoms. "Seine Arbeiten haben unser Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert. Denn sie trugen wesentlich zu der Erkenntnis bei, dass Neandertaler und andere ausgestorbene menschliche Gruppen einen Beitrag zur Abstammung der heutigen Menschen geleistet haben", begründete die Jury ihre Auswahl. 1984 gelang dem Wissenschaftler erstmals die Klonierung der DNA einer Mumie. Er wies nach, dass DNA in altägyptischen Mumien überdauern kann, und erlangte so fachlichen Ruhm als Pionier der Paläogenetik. Paläogenetiker erforschen die Genome altertümlicher Organismen und ziehen daraus Rückschlüsse auf den Verlauf der Evolution. Die mit 750.000 Euro dotierte Auszeichnung wird Pääbo am Freitag im Hamburger Rathaus verliehen.

Mehr Geld für Erhalt von schriftlichem Kulturgut Historische Handschriften "akut gefährdet" Es geht um wertvolle Handschriften etwa von Bertolt Brecht, Heinrich Heine und Robert Schumann: Der Bund erhöht in diesem Jahr die Mittel für den Erhalt schriftlichen Kulturguts von 1 Million auf 2,5 Millionen Euro. "Viele historische Handschriften, Bücher und Urkunden in unseren Archiven und Bibliotheken sind durch Säurefraß, Feuchtigkeit und Schimmel in ihrer Substanz akut gefährdet", erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters in Berlin. "Es liegt in unserer Verantwortung, dieses Erbe als kulturellen Schatz und Quelle für die Wissenschaft vor dem schleichenden Verfall zu bewahren und für künftige Generationen zu erhalten." Grütters appellierte an die Länder, dem Beispiel des Bundes zu folgen und die Landesmittel ebenfalls aufzustocken. Die gewaltige Aufgabe sei nur mit vereinten Kräften von Bund, Ländern und Kommunen zu bewältigen.

Klagen gegen Umbau der Hedwigs-Kathedrale Urheberrecht von Architekt werde verletzt Der Streit um die Neugestaltung der St.-Hedwigs- Kathedrale in Berlin geht auch nach dem offiziellen Beginn der Arbeiten weiter. Nachfahren des Architekten Hans Schwippert (1899-1973) und der am Bau beteiligten Künstler haben Klagen vor dem Landgericht und dem Verwaltungsgericht eingereicht. Das bestätigte ein Vertreter der Kläger, der Anwalt Lothar C. Poll. Durch die geplante Schließung des Zugangs zur Unterkirche werde das Urheberrecht des Architekten und der Künstler verletzt, argumentieren die Kläger. Mit der Neugestaltung soll der Altar in die Mitte rücken. Auch Fenster sollen ersetzt und Dekoration verändert werden. Die Kosten für die Renovierung der Kirche und des benachbarten Lichtenberg-Hauses werden auf rund 60 Millionen Euro beziffert.