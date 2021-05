Kulturnachrichten

Dienstag, 11. Mai 2021

Ehemaliger ZDF-Intendant von Hase gestorben Der ehemalige ZDF-Intendant Karl-Günther von Hase ist im Alter von 103 Jahren gestorben. Er stand von 1977 bis 1982 an der Spitze des Senders. Zuvor leitete er die Pressestelle des Auswärtigen Amtes und war von 1962 bis 1967 Sprecher der Bundesregierung. Von Hase war außerdem Verteidigungsstaatssekretär und Botschafter in London. ZDF-Intendant Bellut würdigte den Verstorbenen als zukunftsweisenden Weichensteller, der sich für eine Internationalisierung des ZDF eingesetzt habe.

Berlinale hält an Plänen für Open Air-Festival fest Die Berlinale hält an ihren Plänen fest, vom 9. bis zum 20. Juni ein Freiluft-Filmfestival zu organisieren. Die Ausgabe im Sommer solle wie angekündigt draußen stattfinden, teilten die Organisatoren heute in Berlin mit. Geplant sind Vorführungen an 16 Orten. Unter anderem auf der Berliner Museumsinsel soll das Publikum Open Air - Kino genießen können. Dort soll das Sommerfestival auch eröffnet werden. Für den 13. Juni ist die Preisverleihung geplant - die Preisträger waren bereits bekanntgegeben worden. Corona-Hygiene- und Sicherheitskonzepte würden derzeit entwickelt und mit den Spielstätten abgestimmt, hieß es.

Theater Osnabrück mit Syrien-Schwerpunkt Das Theater Osnabrück geht unter seinem neuen Intendanten Ulrich Mokrusch neue Wege und nimmt künftig jährlich wechselnde Schwerpunktländer in den Blick. Den Auftakt für die im September beginnende Spielzeit 2021/22 werde Syrien machen, verkündete Mokrusch am Montag. Neben syrischen Filmnächten in Kooperation mit dem Cinema Arthouse werde neue syrische Dramatik zu sehen sein, inszeniert von dem Autor und Regisseur Wael Kadour. Der bekannte syrisch-deutsche Schriftsteller Rafik Schami werde ein altes arabisches Märchen für die Gegenwart neu erzählen. Die Sparten Tanz und Musik kooperierten mit syrischen Künstlern und Nachwuchs-Musikern, betonte der Intendant. Zum Ende der Spielzeit zeigten dann alle Sparten zusammen mit dem Morgenland-Festival die Uraufführung eines für das Theater Osnabrück geschriebenen Musiktheaterwerks von Kinan Azmeh unter dem Titel: "Songs for Days to Come".