Kulturnachrichten

Samstag, 26. Januar 2019

Ehemaliger DHM-Präsident Koch ist tot Das teilte sein Nachfolger Raphael Gross mit Fünf Jahre, von 2011 bis 2016 stand er an der Spitze des Deutschen Historischen Museums in Berlin. Nach kurzer Krankheit ist Alexander Koch in der vergangenen Woche mit nur 52 Jahren gestorben. Er war wegen unterschiedlicher Auffassungen von seinem Amt abgelöst worden. Der Museumsexperte hatte 1993 an der Universität Mainz zur mittelalterlichen Archäologie promoviert und danach in Marburg, Heidelberg, Frankfurt und Zürich unterrichtet. Als Archäologe arbeitete er an Museen in Mainz, Zürich und Speyer.

Bayerischer Filmpreis für Caroline Link Jury: Regisseurin inszeniert Kleinigkeiten des Alltags perfekt Für ihren neuen Film "Der Junge muss an die frische Luft" hat Oscar-Preisträgerin Caroline Link den Regiepreis des Bayerischen Filmpreises erhalten. Link entfalte in dem Film über die Kindheit des Entertainers Hape Kerkeling ihre Fähigkeiten meisterlich, teilte die Jury anlässlich der mit 10 000 Euro dotierten Auszeichnung in München mit. Ob Schokomund oder ein roter Kussmund, detailgenau inszeniere Caroline Link Kleinigkeiten des Alltags mit einer Perfektion, die dem Film seine Stimmigkeit in allen Facetten gebe. Der Produzentenpreis des Filmpreises wurde in diesem Jahr aufgeteilt- er ging mit je 100 000 Euro an die Produzenten der Filme "Trautmann" (Robert Marciniak; Regie: Marcus H. Rosenmüller) und "Werk ohne Autor" (Quirin Berg, Jan Mojto, Max Wiedemann; Regie: Florian Henckel von Donnersmarck). Als beste Darstellerin wurde Marie Bäumer für ihre Rolle in "3 Tage in Quiberon" ausgezeichnet und als bester Darsteller Alexander Scheer für seine Rolle in "Gundermann".

Filmregisseur Makavejev mit 87 Jahren gestorben Das meldet das staatliche Fernsehen RTS Er bezeichnete sich selbst als "Bürger der Welt" und hinterfragte als Vertreter des Autorenkinos jede Ideologie. Nun ist der jugoslawisch-serbische Filmregisseur Dusan in seiner Geburtsstadt Belgrad gestorben. 1968 hatte er für seinen Spielfilm "Unschuld ohne Schutz" einen Silbernen Bären gewonnen und 1970 für "WR - Mysterien des Organismus" international viel Aufsehen erregt, denn der Film setzt sich mit dem Sigmund-Freud-Schüler Wilhelm Reich und dessen Ansicht auseinander, dass sexuelle und politische Befreiung nicht voneinander getrennt werden können. Makavejev arbeitete konsequent mit den Mitteln der Montage und des dokumentarischen Zitats. Dem Pathos des Sozialismus setzte er Sarkasmus als Comic-Strip entgegen. Weil ihm wegen des "Mysterien"-Films Gefängnis drohte, verließ Makavejev Anfang der 70er Jahre Jugoslawien und drehte "Sweet Movie", "Montenegro" und "Coca Cola Kid". Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kehrte er nach Belgrad zurück.

Aufruf fordert Rücktritt von Österreichs Innenminister Kulturschaffende: FPÖ-Politiker Herbert Kickl stellt Gewaltenteilung infrage 215 Kunst- und Kulturschaffende, Autorinnen und Autoren haben in einem öffentlichen Aufruf den österreichischen Innenminister Herbert Kickl aufgerufen, sein Amt niederzulegen. Er "muss gehen, und zwar sofort", heißt es in dem Schreiben, das unter anderem von Elfriede Jelinek, Daniel Kehlmann, Josef Hader, Erika Pluhar und Peter Turrini unterzeichnet wurde. In einem Interview mit dem ORF hatte der Innenminister gesagt: "Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht." Dafür wurde der FPÖ-Politiker nicht nur von der Opposition, sondern auch vom österreichischen Bundeskanzler Kurz (ÖVP) kritisiert.