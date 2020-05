Kulturnachrichten

Dienstag, 19. Mai 2020

Ehemaliger Beltz-Verlagschef Gelberg gestorben Der langjährige Beltz-Verlagsleiter und Mitbegründer des Programms Beltz & Gelberg, Hans-Joachim Gelberg, ist am Sonntag im Alter von 89 Jahren in Weinheim gestorben. Das hat die Verlagsgruppe Beltz in Weinheim mitgeteilt. Gelberg habe über Jahrzehnte die Kinder- und Jugendliteratur nachhaltig geprägt und aktiv gestaltet, heißt es in der Mitteilung. Als Pionier für eine neue Kinderliteratur habe Gelberg in den 1970er Jahren unzählige AutorInnen und IllustratorInnen entdeckt und gefördert, darunter Christine Nöstlinger, Janosch, Peter Härtling, Mirjam Pressler, Klaus Kordon, Josef Guggenmos, Nikolaus Heidelbach, F. K. Waechter, Axel Scheffler oder Rotraut Susanne Berner. Darüber hinaus gab er zahlreiche Jahrbücher der Kinderliteratur heraus, die die FAZ "poetische Laboratorien" nannte.

Bau des Einheitsdenkmals soll heute beginnen Die Vorgeschichte ist lang, heute soll nun endlich der Bau des Freiheits- und Einheitsdenkmal in Berlin beginnen. Das teilte ein Sprecher von Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit. Vor dem künftigen Humboldt Forum soll eine riesige begehbare Waage an die friedliche Wiedergewinnung der Deutschen Einheit erinnern. Ursprünglich sollte das Denkmal zum 30. Jahrestag des Mauerfalls im November 2019 eröffnet werden. Der Termin scheiterte an Finanzierungsfragen. Genehmigt hatte der Haushaltsausschuss des Bundestages schon 2018 die notwendigen 17 Millionen Euro für das begehbare Werk "Bürger in Bewegung" - Kritiker hatten es als "Einheitswippe" bezeichnet.

Kulturstaatsministerin zeichnet 66 Verlage aus Kulturstaatsministerin Monika Grütters zeichnet 66 kleinere und unabhängige Verlage aus. Der mit insgesamt rund 1,4 Millionen Euro dotierte Deutsche Verlagspreis geht unter anderem an die Häuser Klaus Wagenbach, Klett Kinderbuch und den Verbrecher Verlag. Das gab Grütters' Behörde in Berlin bekannt. Die meisten Verlage bekommen 20 000 Euro Prämie, drei erhalten 60 000 Euro. Welche das sind, wird am 25. Mai online veröffentlicht. Die in München geplante Preisverleihung fällt wegen der Corona-Pandemie aus.