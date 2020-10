Eddie Van Halen ist tot Seine Gitarrensoli bleiben legendär

Tim Schauen im Gespräch mit Marietta Schwarz

Eddie Van Halen hat mit einer ganz eigenen Fingertechnik das Gitarrenspiel in den 1980er-Jahren geradezu revolutioniert. (imago images/MediaPunch)

Eddie Van Halen ist im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Die Spielweise des Gitarristen hat die Musikgeschichte stark geprägt. Songs wie "Jump" und "Right Now" wurden Hits und machten ihn zur Ikone des Hardrock.

Sein Sohn Wolfgang gab den Tod Eddie Van Halens nach einem "langen und harten Kampf" gegen den Krebs am Dienstag auf Twitter bekannt. Erst im Januar hatte der Musiker seinen 65. Geburtstag gefeiert.

Die Hardrockband Van Halen war als eine Art Familienunternehmen berühmt geworden. Eddie spielte Gitarre, sein Bruder Alex Schlagzeug. Später stieg Eddies Sohn Wolfgang als Bassist ein. Der ursprüngliche Sänger David Lee Roth wurde dagegen immer wieder ersetzt.

Die Berühmtheit der Band hänge vor allem mit den Gitarrensoli von Eddie Van Halen zusammen, sagt der Musikkritiker Tim Schauen. "Eddie van Halen war stilprägend für die Hardrockmusik der 80er-Jahre." Er habe den Maßstab für die Geschwindigkeit des Gitarrenspiels in unerreichte Höhen geschraubt.

Der Ausnahmemusiker hat Generationen von Gitarristen geprägt. Zu den etlichen Soli, die in die Musikgeschichte eingegangen sind, gehört auch das aus "Beat It" von Michael Jackson. Viele bekannte Musikerinnen und Musiker drückten ihre Trauer um Eddie Van Halen unmittelbar nach der Nachricht von seinem Tod in den Postings gemeinsamer Bilder aus, darunter auch Aerosmith und Metallica.

Der Sänger Ozzy Osbourne schrieb auf Twitter, Eddie Van Halen sei einer der nettesten Menschen gewesen, mit denen er zusammengearbeitet habe. "Er war eine absolute Legende."

(mau)