Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Juni 2021

Echte falsche "Mona Lisa" unterm Hammer Eine täuschend echte Mona Lisa wird ab Freitag bei Christie's in Paris versteigert. Dabei handelt es sich um eine Kopie aus dem Nachlass des 1977 verstorbenen Antiquars Raymond Hekking. Der Wert der sogenannten Hekking-Mona-Lisa wird auf bis zu 300.000 Euro geschätzt. Die Kopie des Meisterwerks von Leonardo da Vinci stammt vom Beginn des 17. Jahrhunderts, der Maler ist unbekannt. Kunstsammler Hekking erstand das Bild von einem Händler in der Nähe von Nizza. Er war zeitlebens überzeugt, bei der Mona Lisa im Pariser Louvre handele es sich nur um eine Kopie und er sei im Besitz des Originals. Hekking vertrat diese Vorstellung lange in französischen Medien und bei Kunsthistorikern. Laut seiner unbestätigten These wurde das weltberühmte Gemälde vertauscht, nachdem das Bild 1911 aus dem Louvre gestohlen wurde. Nach der Festnahme des Diebs kam es zurück nach Paris.

Serebrennikow darf wieder nicht nach Cannes Der russische Starregisseur Kirill Serebrennikow, dessen Film im Wettbewerb um die Goldene Palme läuft, darf nicht am Filmfestival von Cannes teilnehmen. Bis zum Ende seiner Bewährungsstrafe gelte für Serebrennikow ein Ausreiseverbot, sagte sein Anwalt Dmitri Charitonow der Nachrichtenagentur AFP. Der 51-jährige Regisseur war im vergangenen Juni in einem Aufsehen erregenden Prozess in Russland wegen angeblicher Unterschlagung öffentlicher Gelder zu drei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Verfahren wurde im In- und Ausland als politisch motiviert kritisiert, Serebrennikow weist die Vorwürfe zurück.

Im neuesten Film "Petrov's Flu" geht es um eine grippegeplagte Familie im Ural, der merkwürdige Dinge widerfahren. Nach Angaben von Sony Pictures soll der Film am 9. September in die russischen Kinos kommen.

Georgischer Puppenspieler Reso Gabriadse tot Der georgische Puppenspieler, Drehbuchautor und Maler Reso Gabriadse ist im Alter von 84 Jahren gestorben, wie seine Angehörigen mitteilten. Bekannt wurde Gabriadze vor allem durch das 1981 von ihm gegründete Puppentheater in der georgischen Hauptstadt Tiflis, das er bis zu seinem Tod leitete. Mit diesem trat er in vielen Ländern auf, darunter in Frankreich beim Festival von Avignon, in den Vereinigten Staaten und in Südkorea. Ausserdem verfasste Gabriadze 35 Drehbücher, darunter die dystopische Science-Fiction-Komödie "Kin-dza-dza!". Er erhielt Georgiens prestigeträchtigste Auszeichnung für Kultur, den Rustaveli-Preis, und wurde mit dem französischen Orden für Kunst und Literatur ausgezeichnet.