Kulturnachrichten

Freitag, 9. November 2018

Ebert-Stiftung sagt Menschenrechtspreis-Vergabe ab Bundesfamilienministerin Franziska Giffey begrüßt Absage Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat die Entscheidung der Friedrich-Ebert-Stiftung begrüßt, die Vergabe ihres Menschenrechtspreises an die US-Organisation "Women's March" abzusagen. Giffey sollte bei der Veranstaltung die Laudatio halten. Das "Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus" hatte gegen die Preisverleihung protestiert. Organisatoren des "Women's March" von 2017 in den USA seien "wiederholt durch antisemitische Äußerungen" aufgefallen, schrieben Stipendiaten und Ehemalige der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung in einem offenen Brief. Ursprünglich sollte der Preis am kommenden Montag verliehen werden. Der mit 10 000 Euro dotierte FES-Menschenrechtspreis wird seit 1994 jährlich an Personen oder Organisationen verliehen, die sich in verschiedenen Teilen der Welt in herausragender Weise für Menschenrechte engagiert haben. Er geht zurück auf den Nachlass des Hamburger Stifter-Ehepaars Karl und Ida Feist.

1,5 Millionen Euro für unabhängige Verlage Bundestag plant Deutschen Verlagspreis Unabhängige Verlage können im kommenden Jahr mit 1,5 Millionen Euro gefördert werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags stellte den Betrag am Donnerstag für den geplanten Deutschen Verlagspreis zur Verfügung. Kulturstaatsministerin Monika Grütters erklärte ihre Initiative: "Die Situation gerade kleinerer und unabhängiger Verlage ist angespannt." Deshalb sei neben der Förderung vonseiten der Länder auch bundesweites Engagement wichtig.

Klarinettist Widmann erhält Schumann-Preis für Dichtung und Musik Er spiele mit „unnachahmlicher Intensität" Der diesjährige Robert-Schumann-Preis für Dichtung und Musik geht an den Klarinettisten und Komponisten Jörg Widmann. Die Mainzer Akademie der Wissenschaften begründete die Wahl damit, dass der 45-Jährige mit „unnachahmlicher Intensität" spiele. Widmann verwandle eigene und fremde Partituren in "lebenspralle Erlebnisse unmittelbarer Emotionalität". Der Robert-Schumann-Preis wird alle zwei Jahre vergeben und ist mit 15 000 Euro dotiert.

Gemeinsame Schlösserstiftung für Thüringen und Sachsen-Anhalt geplant Bund stellt 200 Millionen Euro bereit In Thüringen und Sachsen-Anhalt soll mit finanzieller Unterstützung des Bundes eine neue Stiftung Mitteldeutscher Schlösser und Gärten entstehen. Vom kommenden Jahr an sollen 200 Millionen Euro für Investitionen in historische Schlösser, Burgen und Parks zur Verfügung stehen. Die beiden Länder sollen nochmals denselben Betrag übernehmen. Zudem sei der Bund bereit, dauerhaft die Hälfte der laufenden Kosten der Stiftung zu übernehmen. Zur Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit 31 historischen Bauwerken und Parks gehören beispielsweise das Schloss Friedenstein in Gotha und das Schloss Sondershausen, zur Kulturstiftung Sachsen-Anhalt mit 18 Denkmälern und Kultureinrichtungen unter anderem der Magdeburger Dom.

Russischer Maler Oskar Rabin ist tot. Gründer nonkonformistischer Künstlervereinigung lebte seit 40 Jahren in Frankreich Der russische Maler Oskar Rabin starb am Mittwoch in Florenz, wo er eine Ausstellung eröffnen wollte. Der 1928 in Moskau geborene Künstler war einer der Gründer der Lianozovo-Schule, einer Vereinigung von Künstlern und nonkonformistischen Dichtern. Rabin war einer der Organisatoren der "Bulldozer Exhibition" von 1974 – einer der bekanntesten öffentlichen Veranstaltungen inoffizieller Kunst in der UdSSR, die durch den KGB mittels Planierraupen zerschlagen wurde. 1978 gingen Rabin und seine Ehefrau, die Künstlerin Valentina Kropivnitskaya, ins französische Exil.