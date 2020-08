Kulturnachrichten

Mittwoch, 12. August 2020

Dwayne Johnson erneut bestbezahlter Schauspieler Der "Fast and Furious"-Star und Profi-Wrestler Dwayne "The Rock" Johnson hat auch in der Corona-Pandemie seinen Platz als Topverdiener Hollywoods behauptet. Laut dem US-Magazin "Forbes" verdiente Johnson binnen zwölf Monaten geschätzte 87,5 Millionen US-Dollar (rund 74,6 Millionen Euro). Es ist das dritte Mal, dass der 48-Jährige an der Spitze des Branchen-Rankings steht. Seinen Erfolg verdankt er demnach unter anderem einer Gage von 23,5 Millionen Dollar für den Action-Film "Red Notice". Auf Platz Zwei des Rankings schaffte es "Deadpool"-Schauspieler Ryan Reynolds (71,5 Millionen Dollar), Mark Wahlberg belegte den dritten Platz (58 Millionen Dollar).

Neuauflage von "Der Prinz von Bel-Air" geplant Die Hollywood-Karriere von Will Smith ("Independence Day", "Ali", "Men in Black") begann in den frühen 1990er Jahren mit der Comedy-Serie "Der Prinz von Bel Air". Nun soll die TV-Serie mit Smith als ausführenden Produzenten neu aufgelegt werden, wie die US-Branchenblätter "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten. Das Vorhaben werde derzeit Streamingdiensten wie Netflix und HBO Max angeboten. Smith spielte in der Original-Sitcom einen Jungen aus einem armen Viertel in Philadelphia, der zu seinen Verwandten in den kalifornischen Nobelort Bel Air geschickt wird. Das brachte lustige Verwicklungen mit sich. Die Neuauflage soll nun ernster werden. Vorbild ist ein vierminütiges YouTube-Video aus dem vergangenen Jahr von Nachwuchsregisseur Morgan Cooper, der dem Stoff einen dunkleren Ton verpasste.

"Zwarte Piet" von Facebook verbannt Facebook verschärft die Gangart gegen rassistische und antisemitische Stereotypen und will deshalb Fotos von Weißen mit schwarzer Schminke im Gesicht sowie Behauptungen, dass Juden die Welt kontrollierten, von der Plattform verbannen.

Eine Folge ist nun, dass der umstrittene niederländische Nikolaushelfer "Zwarte Piet" künftig nicht mehr mit dicker schwarzer Schminke auf Facebook und Instagram gezeigt werden soll. In den sozialen Netzwerken wurde zum Teil heftig auf die Regelung reagiert. Anhänger der Pieten sprechen von einem "Angriff auf die Meinungsfreiheit". Anti-Rassismusorganisationen loben dagegen das "positive und ermutigende Signal".

Lisa Eckhart: "teilweise boshaftes Missverstehen" Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart hat Vorwürfe, sie bediene sich antisemitischer und rassistischer Klischees, deutlich zurückgewiesen. "Es gibt teilweise ein boshaftes Missverstehen", sagte Eckhart der Deutschen Presse-Agentur in Wien. Wenn man ihre Auftritte genau anschaue, trieften sie fast schon beschämend vor Humanismus und Feminismus. Eckhart, deren Debütroman "Omama" nächste Woche erscheint, war wegen Sicherheitsbedenken vom Hamburger Literaturfestival Harbourfront ausgeladen worden. Eine erneute Einladung lehnte sie ab. PEN-Präsidentin Regula Venske hatte die Ausladung scharf kritisiert.

Namibia lehnt deutsches Entschädigungsangebot ab Die namibische Regierung hat ein deutsches Angebot einer Wiedergutmachung für die Gräueltaten während der Kolonialzeit abgelehnt. Deutschland und Namibia verhandeln seit 2015 über finanzielle Zahlungen und eine Entschuldigung für die Verbrechen an den Volksgruppen der Herero und Nama im ehemaligen Deutsch-Südwestafrika. Namibischen Medienberichten zufolge erklärte sich die Bundesregierung bereit, zehn Millionen Euro an Namibia zu zahlen und eine vorbehaltlose Entschuldigung auszusprechen. Streitpunkt ist neben der Höhe der Wiedergutmachung auch deren Bezeichnung. Die Bundesregierung lehnt den Begriff Reparationen ab und spricht stattdessen von der Aufgabe, "Wunden zu heilen".

Der US-Sänger und Gitarrist Trini Lopez ist tot Der US-Sänger und Gitarrist Trini Lopez ist tot. Er wurde 83 Jahre alt. Nach US-Medienberichten starb Lopez gestern in einem Krankenhaus in Kalifornien. Er sei mit dem Corona-Virus infiziert gewesen, berichtete ein Geschäftspartner. Lopez hatte seine größten musikalischen Erfolge in den 1960er Jahren, unter anderem mit seinen Interpretationen der Songs "If I Had a Hammer", "Lemon Tree" und "La Bamba". Lopez spielte auch in Hollywoodfilmen mit, darunter in Robert Aldrichs Kriegsfilm "Das dreckige Dutzend".

Verleger Jimmy Lai in Hongkong wieder frei Nach mehr als 40 Stunden Polizeigewahrsam ist der Medienunternehmer Jimmy Lai in Hongkong gegen Kaution wieder freigelassen worden. Beim Verlassen eines Polizeireviers wurde der Verleger von mehreren Dutzend Anhängern der Demokratiebewegung in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) bejubelt. Der Zeitung "South China Morning Post" zufolge musste Lai umgerechnet rund 32.000 Euro Kaution sowie eine zusätzliche Sicherheitszahlung hinterlegen. Auch mehrere andere Aktivisten kamen gegen Kaution frei. Lai und mehrere Mitstreiter waren am Montag bei einem großen Polizeieinsatz festgenommen worden. Es war der bislang größte Schlag gegen die Demokratiebewegung seit Einführung eines umstrittenen Sicherheitsgesetzes durch China Ende Juni.

Scharfe Kritik an Tansanias Mediengesetz In Tansania hat ein neues Mediengesetz zu massiver Kritik geführt. Unter anderem ist es tansanischen Sendern ohne entsprechende Lizenz künftig verboten, internationale Inhalte auszustrahlen. Opposition und Medienvertreter vermuten darin einen Versuch der Regierung, vor den Wahlen im Oktober den Zugang zu Informationen einzuschränken. Betroffen von der Medienreform sind demnach unter anderem die britische Rundfunkanstalt BBC, die Sender Voice of America und Radio France International sowie die Deutsche Welle. Für ihren Betrieb über lokale Radio- und TV-Sender sei seit Anfang der Woche in Tansania nun eine Sondergenehmigung nötig.

Programm des Filmfestivals von Venedig komplett Das Festival von Venedig hat zwei weitere Filme außer Konkurrenz aufgenommen und damit das Programm für diesen Sommer komplettiert. Wie die Organisatoren mitteilten, werden neben den bislang bekannten Filmen auch "Run Hide Fight" vom US-amerikanischen Regisseur Kyle Rankin und der italienische Kurzfilm "Fiori, Fiori, Fiori!" von Luca Guadagnino gezeigt. Schon Ende Juli hatten die Veranstalter die 18 Werke im Rennen um den Goldenen Löwen präsentiert; darunter ist der Film "Und morgen die ganze Welt" der deutschen Regisseurin Julia von Heinz. Präsidentin der Jury beim 77. Internationalen Filmfestival vom 2. bis 12.

September ist die australische Schauspielerin Cate Blanchett.

Deutscher Musikrat sieht Musikunterricht in Gefahr Der Deutsche Musikrat sieht coronabedingt den Musikunterricht an Schulen in Gefahr und ruft zu mehr Kreativität auf. "Wenn wir jetzt keine Wege finden, einen qualifizierten Musikunterricht unter den entsprechenden Hygiene-Auflagen in Schulen wieder zu ermöglichen, werden mittelfristig die ohnehin schon brüchigen Infrastrukturen der musikalischen Bildung noch weiter geschwächt", sagte Generalsekretär Christian Höppner in Berlin anlässlich des Schulbeginns in vielen Bundesländern. Seit Monaten fielen Unterricht und Aktivitäten wie Singen und Ensemblespiel aus.