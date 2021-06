Kulturnachrichten

Mittwoch, 2. Juni 2021

DW-Journalist in Belarus aus Haft entlassen In Belarus ist ein Korrespondent der Deutschen Welle nach 20 Tagen Haft wieder freigekommen. Der freiberufliche Journalist sei am Dienstag aus dem Gefängnis entlassen worden, teilte die DW mit. Nach Angaben des Senders war der Reporter im Mai festgenommen worden, als er über einen Prozess gegen Oppositionspolitiker berichten wollte. Seit Beginn der Proteste gegen Machthaber Lukaschenko im vergangenen Sommer gehen die Behörden immer wieder auch gegen Medien hart vor. Es wurden mehrfach Haftstrafen verhängt. Deutsche Welle-Intendant Peter Limbourg äußerte sich besorgt über die sich verschlechternde Medienlage in Belarus. "Ich bin sehr erleichtert, dass unser Kollege die unrechtmäßige Haftstrafe mehr oder weniger unbeschadet überstanden hat, aber die Sorge wächst, dass die Spirale der staatlichen Gewalt gegen Journalisten sich weiterdreht", erklärte er.

ESA erhält deutsch-französischen Medienpreis Der Große Deutsch-Französische Medienpreis geht in diesem Jahr an die Europäische Weltraumorganisation ESA und die beiden Astronauten Thomas Pesquet und Matthias Maurer. Das haben die Mitglieder und Partner des Deutsch-Französischen Journalistenpreises (DFJP e.V.) entschieden. Der Medienpreis würdige die internationale Zusammenarbeit und den Wert von Wissenschaft für den gesellschaftlichen Dialog, hieß es. Die Astronauten Pesquet und Maurer könnten sich aus dem Weltall "ein unmittelbares Bild vom Zustand der Erde machen" und mit ihrem Wissen und Auftritten in Medien wesentlich dazu beitragen, vielen Menschen wissenschaftliche Zusammenhänge näher zu bringen. Die ESA lobten die DFJP-Mitglieder als ein europäisches Vorzeigeprojekt. Der Franzose Pesquet ist am 23. April zur Internationalen Raumstation ISS geflogen, wohin der Deutsche Maurer im Oktober folgen soll. Der Medienpreis wird seit 1983 an Persönlichkeiten oder Organisationen vergeben, die sich in besonderer Weise um die deutsch-französische und europäische Einigung verdient gemacht haben.

Verband: Amateur-Chöre durch Pandemie bedroht Amateur-Chöre sind durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht - darauf hat der Verband Deutscher Konzertchöre (VDKC) hingewiesen. In einem am Mittwoch in Weimar veröffentlichten Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel schlägt der Verband Alarm: Überall im Land gebe es bei Chören Mitgliederschwund und massive Nachwuchsprobleme. "Bedroht ist die gesamte Vielfalt der Chorszene", schreibt Verbandspräsident Ekkehard Klemm. Ganz besonders betroffen seien Kinder- und Jugendchöre, die vor allem in Schulen völlig neu aufgebaut werden müssten. Trotz Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gebe es noch keine durchgreifende Besserung der Situation. Noch immer behinderten zu viele Einschränkungen den Neubeginn, beklagte der VDKC.

Pangea-Festival: Bis zu 15.000 Besucher erlaubt Das "About you Pangea"-Festival in Ribnitz-Damgarten bei Rostock darf mit bis zu 15.000 Besuchern im August stattfinden - als Corona-Pilotprojekt. Nach Angaben der Veranstalter ist es die erste Großveranstaltung deutschlandweit, die eine offizielle Genehmigung erhalten hat. Während des Festivals soll untersucht werden, wie auch zu Pandemiezeiten Großveranstaltungen möglich sein können - mit einem umfangreichem Hygiene- und Sicherheitskonzept. "About you Pangea" bietet Musik, Sport und Kultur. Musikalisch bewegte sich das Programm im vergangenen Jahr hauptsächlich in den Bereichen Elektro, Hip-Hop und Indie.

Trudeau gedenkt indigener Opfer Nach der Entdeckung der sterblichen Überreste von 215 Kindern kanadischer Ureinwohner hat Premierminister Justin Trudeau der Opfer von Zwangsintegration gedacht. Vor einer provisorischen Gedenkstätte gegenüber dem Parlament in Ottawa legte Trudeau am Dienstag einen Blumenstrauß nieder. Die grausige Entdeckung auf dem Gelände eines ehemaligen Internats hatte landesweit für Beschämung und Erschütterung gesorgt. In Kanada waren ab 1874 rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden in den Heimen misshandelt oder sexuell missbraucht. Ottawa entschuldigte sich im Jahr 2008 offiziell bei Überlebenden der Internate. Sie seien Opfer eines "kulturellen Genozids", stellte eine Untersuchungskommission im Jahr 2015 fest.

"Zeit"-Reporterin gewinnt Nannen Preis 2021 Für ihre "Zeit"-Reportage über chinesische Pflegekräfte in einem deutschen Seniorenheim hat die Journalistin Xifan Yang den Nannen Preis 2021 gewonnen. Sie erhielt die Auszeichnung in der Königsdisziplin - dem Egon Erwin Kisch-Preis für die beste Reportage - des renommierten Journalistenpreises. Der Titel der Reportage lautet: "Die Gesandte des Konfuzius". Der Nannen Preis des Hamburger Verlagshauses Gruner + Jahr und des Magazins "Stern" gilt als eine der bedeutendsten Auszeichnungen für Medienschaffende in Deutschland.

Münchner Filmfest ehrt vier Frauen des Films Vier Frauen des Weltkinos werden beim Münchner Filmfest geehrt. Gewürdigt werden die in München lebende österreichische Schauspielerin Senta Berger, US-Schauspielerin und Regisseurin Robin Wright, die deutsche Schauspielerin Franka Potente und die polnische Regisseurin Malgorzata Szumowska, wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten. Das Filmfest München ist vom 1.

bis 10. Juli als Open-Air-Festival geplant. Die kürzlich 80 Jahre alt gewordene Senta Berger und Robin Wright werden jeweils mit dem CineMerit Award ausgezeichnet, Franka Potente erhält den Margot-Hielscher-Preis. Eine Film-Hommage wird Malgorzata Szumowska gewidmet, die in ihren Werken ironisch-kritisch auf zwischenmenschliche Beziehungen, den strengen Katholizismus und die Auswüchse des Kapitalismus in ihrem Heimatland Polen blickt.