Durchsichtig bis Transparent In der kalten Jahreszeit den Durchblick behalten

Moderation: Susanne Balthasar

Saubere Luft, klares Wasser, gläserne Menschen - darum geht es in der heutigen Echtzeit. (unsplash/clever visuals)

Ein Thema, vier Facetten: In der Echtzeit beschäftigen wir uns heute mit dem Transparenten, Durchsichtigen. Das reicht von Vollglasbehausungen in Schweden, der luftverbessernden Kraft von Zimmerpflanzen über Aquarien bis zum gläsernen Konsumenten.

In der dunklen Jahreszeit wollen wir den Durchblick behalten. "Durchsichtig bis Transparent" heißt es heute in der Echtzeit.

Glas ist ein beliebter Baustoff. Helle Räume, Licht: im winterlich dunklen Schweden wird fürs Übernachten in Vollglas-Behausungen geworben, weil das angeblich schon nach drei Tagen merklich den Puls senkt und entspannt. Wir haben das ausprobiert.

Außerdem wollen wir uns mit der beruhigenden Kraft des Wassers beschäftigen und zwar, indem wir das Leben im Aquarium beobachten und zwei Herren begegnen, für die das fast alles ist.

Bessere Luft durch Zimmerpflanzen?

Atemluft, ebenfalls im besten Fall durchsichtig, interessiert uns. Wir wollen herausfinden, welchen Einfluss Grünpflanzen in geschlossen Räumen darauf tatsächlich haben. Schließlich ist der eigene Dschungel zu Hause seit einiger Zeit wieder sehr beliebt.

Und es geht in dieser Echtzeit um unsere eigene Durchsichtigkeit: Der gläserne Bürger fällt einem da schnell ein. Schließlich können ein paar Kaufentscheidungen im Netz dazu führen, genau zu wissen, wer da per Klick konsumiert! Männlich oder weiblich? Gut verdienend? Aus der Stadt? Kinderlos? Dieser Durchsichtigkeit sind wir allerdings nicht einfach ausgeliefert. Wir können was tun - einfach mit Bargeld bezahlen, so oft es geht.