Kulturnachrichten

Mittwoch, 21. April 2021

Duisburger Filmwoche: Kurator plant 45. Ausgabe Bei der renommierten Duisburger Filmwoche gab es zuletzt Sorgen um die Zukunft, weil das Führungsduo ausgeschieden war. Nun hat die Stadt die inhaltliche Planung und Umsetzung der 45. Ausgabe einem Kurator übertragen: Alexander Scholz, der bereits seit 2015 zum Team des Dokumentarfilmfestivals gehört. Er war dort als Pressereferent, Redakteur und Programmgestalter tätig. Außerdem arbeitet Scholz für verschiedene Kulturinstitutionen in Nordrhein-Westfalen und ist Dozent an der internationalen Filmschule Köln (ifs). Bei der Auswahl für die kommende Duisburger Filmwoche wird Scholz mit der bisherigen Auswahlkommission zusammenarbeiten. Das Festival findet in der zweiten Novemberwoche statt.

US-Komponist Jim Steinman mit 73 Jahren gestorben Der US-amerikanische Komponist, Texter und Produzent Jim Steinman ist tot. Er schrieb Hits für Stars wie Meat Loaf, Barbra Streisand, Céline Dion oder Bonnie Tyler. Steinman starb bereits am Montag, wie verschiedene US-Medien am Dienstag übereinstimmend berichten. Er wurde 73 Jahre alt. Berühmt wurde Steinman, als er 1977 gemeinsam mit Meat Loaf das Hit-Album "Bat Out Of Hell" produzierte. Auch Musicals wie "Tanz der Vampire" oder Andrew Lloyd Webbers "Whistle Down the Wind" tragen Steinmans Handschrift.

Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot Der Schauspieler und Schlagersänger Willi Herren ist tot. Der 45-Jährige sei in seiner Wohnung in Köln gefunden worden, bestätigte eine Polizeisprecherin. Es liefen Ermittlungen zu den Todesumständen. Herren war als Serien-Fiesling "Olli Klatt" in der "Lindenstraße" bekannt geworden. Später trat der Kölner als Sänger von Partyschlagern in Erscheinung und war in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen.

Düsseldorf und Duisburg wollen Theater-Ehe verlängern Düsseldorf und Duisburg wollen ihre langjährige Theatergemeinschaft fortsetzen. Wie die Deutsche Oper am Rhein mitteilte, hat sich ihr Aufsichtsrat einstimmig für eine Verlängerung der seit 1956 bestehenden Kooperation ausgesprochen. Düsseldorfs Kulturdezernent Hans-Georg Lohe äußerte sich optimistisch, dass die Stadträte und die Kommunalaufsicht mitziehen werden. Die gemeinsame Trägerschaft wäre dann bis 2027 gesichert. Wie bisher sollen pro Spielzeit insgesamt 258 Vorstellungen in beiden Städten gegeben werden - davon 180 Vorstellungen in Düsseldorf und 78 in Duisburg.