Kulturnachrichten

Freitag, 30. April 2021

Düsseldorf gibt wertvolles Franz-Marc-Gemälde zurück Nach einem jahrelangen Raubkunst-Streit gibt die Stadt Düsseldorf das bedeutende Gemälde "Die Füchse" von Franz Marc an die Erben des einstigen jüdischen Besitzers zurück. Der Rat entschied sich in einer nichtöffentlichen Sitzung einstimmig für die Restitution des expressionistischen Bildes aus dem Jahr 1913. Das teilte die Stadt am Donnerstagabend mit. Der Rat folgte damit der Empfehlung der Beratenden Kommission für Raubkunstfälle. Das Gremium hatte sich mit einer Zweidrittel-Mehrheit für die Rückgabe an die Nachkommen des jüdischen Unternehmers Kurt Grawi ausgesprochen. Das auf mindestens 14 Millionen Euro geschätzte kubistische Gemälde gehört zu den Spitzenwerken des Museums Kunstpalast in Düsseldorf.

Deutscher Tanzpreis für Claire Cunningham Die schottische Choreografin und Künstlerin Claire Cunningham erhält den Deutschen Tanzpreis 2021. Die Jury würdigt damit ihre herausragende künstlerische Entwicklung im Tanz. Claire Cunnigham hat ihren Lebensmittelpunkt im schottischen Glasgow. Von 2017 bis 2019 war sie am "tanzhaus nrw" tätig. Mit dem Deutschen Tanzpreis werden seit 1983 herausragende Persönlichkeiten des Tanzes in Deutschland geehrt. Diese können auf der Bühne als auch in Pädagogik, Publizistik, Wissenschaft oder anderen Bereichen des Tanzschaffens wirken. Die Preisverleihung soll am 23.Oktober in Essen stattfinden.

2022 erste Rückgaben von Benin-Bronzen an Nigeria Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat am Donnerstagabend angekündigt, 2022 mit der Rückgabe der legendären Benin-Bronzen an Nigeria zu beginnen: "Wir stellen uns der historischen und moralischen Verantwortung, Deutschlands koloniale Vergangenheit ans Licht zu holen und aufzuarbeiten. Der Umgang mit den Benin-Bronzen ist dafür ein Prüfstein.", sagte die CDU-Politikerin. Die Benin-Bronzen sind eine Gruppe von mehreren tausend Metalltafeln und Skulpturen. Sie schmückten seit dem 16. Jahrhundert den Königspalast des damaligen Königreichs Benin und wurden infolge der Kolonialisierung Ende des 19. Jahrhunderts als Beutekunst nach Europa und in die USA gebracht. Alleine in Deutschland befinden sich rund 1.000 Objekte. Viele sollen im neu eröffneten Humboldt-Forum ausgestellt werden. Die nigerianische Regierung forderte im vergangenen Jahr eine Rückgabe der Bronzen. Die jetzt verabschiedete Erklärung sei eine "historische Wegmarke im Umgang mit der kolonialen Vergangenheit", betonte Grütters.

Vorzeitiges Spielzeit-Ende für Kölner Bühnen Bei den städtischen Kölner Theatern und dem Gürzenich-Orchester wird es in dieser Saison keine Aufführungen vor Publikum mehr geben. Die Spielzeit werde vorzeitig beendet, teilte die Stadt Köln mit. Damit werde angesichts der aktuellen Pandemielage Planungssicherheit für alle Beteiligten geschaffen. Bis zum Beginn der Sommerpause würden Aufführungen und Konzerte aber - wie bisher - als Online-Streams angeboten. Die zwischen Oberbürgermeisterin Henriette Reker und den Intendanten getroffene Vereinbarung gelte für Kölner Philharmonie, Schauspiel und Oper, das Gürzenich-Orchester sowie das Hänneschen Theater.

Gewinner des Kunstpreises euward gekürt Drei Preisträger aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden erhalten den Kunstpreis euward für Malerei und Grafik im Kontext geistiger Behinderung. Den ersten Preis erkannte die Jury dem Kölner Andreas Maus zu, der mit seinem markanten Zeichenstil unablässig die Exzesse der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges umkreise. Den zweiten Preis bekommt der in Basel geborene Felix Brenner, den dritten Preis Kar Hang Mui aus Goes. Die Preisträger erhalten neben der Ausstellung ihrer Werke im Münchner Haus der Kunst Geldpreise und einen Katalog im Gesamtwert von rund 19 000 Euro.