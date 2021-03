Kulturnachrichten

Samstag, 6. März 2021

Düsseldorf gibt Porzellanteller zurück Die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt Düsseldorf hat erstmals ein Kulturgut zurückgegeben, das in der DDR unrechtmäßig entzogen worden war. Ein Meißener Porzellanteller mit Schmetterlingsdekor aus dem 18. Jahrhundert sei aus dem Hetjens-Keramikmuseum an die rechtmäßigen Erben gegangen, teilte die Stadtverwaltung mit. Bei Untersuchungen waren rote Farbreste auf der Unterseite des Tellers gefunden worden, die als Rückstände einer Inventarnummer identifiziert wurden. Die Nummer sei 1951 bei den sogenannten Schlossbergungen in dem bei Leipzig gelegenen Schloss Schönwölkau aufgebracht worden. Ursprünglich gehörte das Schloss dem Grafen Vitzthum von Eckstädt. Im Zuge der Bodenreform 1945 war er enteignet worden. Zwischen 1945 und 1949 wurden zehntausende Objekte in der damaligen sowjetisch besetzten Zone in ostdeutsche Museen und Depots gebracht. Viele von ihnen wurden in den Westen verkauft, um Devisen zu beschaffen.

Berlinale: Maren Eggert gewinnt Schauspielpreis Die Schauspielerin Maren Eggert hat einen Silbernen Bären der Berlinale gewonnen. Das gaben die Internationalen Filmfestspiele in Berlin am Freitag bekannt. Ausgezeichnet wurde sie in der Kategorie "Beste Schauspielerische Leistung in einer Hauptrolle" für ihre Rolle in der Tragikomödie "Ich bin dein Mensch". Der Goldene Bär für den besten Film ging an die Satire "Bad Luck Banging or Loony Porn" des rumänischen Regisseurs Radu Jude. Als bester Regisseur wurde der Ungar Dénes Nagy für seinen Film "Natural Light" geehrt. Den Silbernen Bären für das "Beste Drehbuch" bekam Hong Sangsoo für "Inteurodeoksyeon" (Introduction). Für die "Beste Schauspielerische Leistung in einer Nebenrolle" wurde die ungarische Schauspielerin Lilla Kizlinger für ihre Rolle in dem Film "Forest – I See You Everywhere" geehrt.

Vergewaltigungs-Anklage gegen Dieter Wedel Die Staatsanwaltschaft München I hat Anklage gegen Regisseur Dieter Wedel wegen des Verdachts der Vergewaltigung erhoben. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Es geht um einen Vorwurf aus dem Sommer 1996. Die Schauspielerin Jany Tempel gibt an, Wedel habe sie damals bei einem Vorsprechen in einem Münchner Hotel zum Sex gezwungen. Die Vorwürfe wurden Anfang 2018 bekannt. Damals beschuldigten drei Schauspielerinnen Wedel im "Zeit-Magazin", sie in den 90er Jahren sexuell bedrängt zu haben. Wedel, der mit TV-Mehrteilern wie "Der König von St. Pauli" zu den bekanntesten deutschen Regisseuren zählt, hatte den Vorwürfen per eidesstattlicher Erklärung widersprochen.

Deutscher Literaturfonds fördert Dramatiker*innen Theater-Autoren und -autorinnen können in der Corona-Pandemie zumindest mit einer gewissen finanziellen Unterstützung rechnen. Wie der Deutsche Literaturfonds mitteilte, hat er ein Förderprogramm zur Stärkung der Dramenliteratur aufgelegt. Bewerbern können sich Dramatikerinnen, deren Stücke zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. August 2021 zur Premiere angesetzt waren, aber nicht aufgeführt wurden. Die maximale Fördersumme beträgt 8.000 Euro. Das Bewerbungsformular wird am kommenden Montag um 12 Uhr auf der Website des Deutschen Literaturfonds freigeschaltet.