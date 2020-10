Kulturnachrichten

Dienstag, 27. Oktober 2020

Dt. Museumsbund fürchtet Einsparungen Die öffentlichen Haushalte dürften nicht versuchen, die Schulden nach der Corona-Krise zulasten der Museen abzubauen. Dafür hat sich der Präsident des Deutschen Museumsbundes und Leiter des Badischen Landesmuseums, Eckart Köhne, ausgesprochen. Zwar redeten alle davon, dass Kultur und Bildung eine Gesellschaft zusammenhalten. Aber diese Bekenntnisse mündeten nicht in konkrete Finanzentscheidungen, so der Chef des Museumsbundes. Er fürchtet vielmehr, dass die Politik die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie über einen Sparkurs zu kompensieren versuche, der die Museen in Existenznot bringen wird. Deshalb müssten die Häuser ihre Aufklärungsarbeit verstärken und noch bürgernäher werden. Museen seien Archive für Kulturgüter.

Deutsche Menschenrechts-Filmpreisträger gewählt 365 Produktionen wurden in diesem Jahr eingereicht. Nun stehen die Gewinner des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises fest. In der Kategorie Langfilm wird am 5. Dezember der syrisch-britische Dokumentarfilm "Für Sama" ausgezeichnet. Gleich zwei Preise gibt es für die Satire "Masel Tov Cocktail". Als bester Kurzfilm wurde "Ab18! - Die Tochter von ..." ausgewählt. In diesem Jahr thematisierten die Einreichungen vor allem Krieg, Flucht, Rassismus, Antisemitismus und Geschlechterdiskriminierung, teilten die Veranstalter mit. Der Preis wird unter anderem von Amnesty International, der Deutschen Unesco-Kommission und dem katholischen Missionswerk Missio vergeben.

Welttag des audiovisuellen Erbes mit Deutschlandradio-Archivmaterial Aus Anlass des heutigen Unesco-Welttages des Audiovisuellen Erbes öffnet der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland seine Archive. Das Deutsche Rundfunkarchiv, die ARD und das Deutschlandradio machen zeitgeschichtlich relevantes Material online frei zugänglich. Es ist zeitlich unbegrenzt in den Mediatheken zu finden. Aus rechtlichen Gründen derzeit allerdings nur mit Produktionen vor 1966. Das Archiv des Deutschlandradios reicht zurück bis ins Jahr 1946.

Direktor des Hay-Literaturfests suspendiert Es gilt als eines der größten Literaturfeste der Welt: Das 1988 in Wales gegründete Hay-Festival. Jetzt wurde bestätigt, dass Mitbegründer und Direktor Peter Florence sein Amt ruhen lässt. Zu den Gründen zählt offensichtlich auch Kritik einer Mitarbeiterin am Königshaus von Abu Dhabi. Geschäftsführende Nachfolger von Florence, der im vergangenen Jahr Vorsitzender der Jury des Man Booker Preises war, sind Tania Hudson und Cristina Fuentes La Roche. Die Vorsitzende des Hay-Festivals, Caroline Michel, sagte laut BBC, ein Beschwerdeverfahren verzögere sich wegen der Krankschreibung von Peter Florence. Das Festival sei aber in guten Händen.

"Stuttgart 21" wird zu einem Kunstprojekt Das umstrittene Bahnprojekt "Stuttgart 21" ist Thema eines Kunstprojekts geworden. Seit dem Abend wird eine Skulptur des Satire-Künstlers Peter Lenk mit dem Titel "S 21. Das Denkmal - Chroniken einer grotesken Entgleisung" vor dem Stuttgarter Stadt-Palais aufgebaut. Sie ist neun Meter hoch, zehn Tonnen schwer und soll die Menschen mit dem Bahnprojekt beschäftigen. Herzstück des Satire-Kunstwerks ist eine Figur, die an Laokoon aus der griechischen Mythologie angelehnt ist und die Züge des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) trägt. Insgesamt sind auf der Skulptur mehr als 150 Figuren zu sehen. Sie sollen an Akteure rund um das milliardenschwere Großprojekt erinnern.

Diebe stehlen tausend Jahre alte Reliquien Unbekannte haben in Regensburg die über eintausend Jahre alten sterblichen Überreste des heiligen Wolfgang gestohlen - eines bedeutenden mittelalterlichen Kirchenfürsten. Der ideelle Schaden sei unermesslich, erklärte die Gemeinde auf ihrer Website. Am kommenden Samstag sollte ein Fest zu Ehren des Heiligen stattfinden. Der im Jahr 994 gestorbene Wolfgang war der erste Bischof von Regensburg. Bekannt war er unter anderem als Erzieher des späteren Kaisers Heinrich II. Wie bei mittelalterlichen Reliquien üblich, wurden Teile des Leichnams an verschiedenen Stellen beigesetzt. So gibt es heute in Regensburg zwei Wolfgangsgräber: Der größere Teil der Reliquien wird in der Emmerams-Basilika aufbewahrt, der kleinere Teil in der St. Wolfgangs-Kirche, die nun von den Dieben heimgesucht wurde. Weitere Reliquien befinden sich in dem nach dem Bischof benannten Ort St. Wolfgang am Wolfgangsee im österreichischen Salzkammergut und in Portugal.

Filmfestival DOK Leipzig eröffnet Mit einer Online-Veranstaltung ohne Publikum ist am Montag das 63. Internationale Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm DOK Leipzig eröffnet worden. Wegen der Corona-Pandemie sind die Plätze in den Kinos begrenzt, alle 150 Filme sind zusätzlich online abrufbar. Festivalleiter Christoph Terhechte kündigte an, die Gewinne aus dem Online-Ticketverkauf an die Filmschaffenden weiterzugeben. Ein klassischer Eröffnungsfilm wurde nicht gezeigt, das Programm startet mit Filmen aus dem Internationalen Wettbewerb. Pandemiebedingt wird das diesjährige DOK Leipzig in hybrider Form ausgerichtet. Die Zahl der Filme wurde auf 150 mehr als halbiert, Gäste aus der Branche wurden nicht eingeladen, viele Filmgespräche ins Digitale verlegt. Das Filmfest dauert bis zum 1. November.

Dirigent Muti gegen Schließung von Konzerthallen Der Dirigent Riccardo Muti hat an die italienische Regierung appelliert, ihre Entscheidung zur Schließung von Theatern, Kinos und Konzerthallen wegen der Corona-Pandemie zu überdenken. In einem am Montag in der Zeitung "Corriere della Sera" veröffentlichten Brief an Regierungschef Conte schrieb der 79-jährige Italiener, die Gesellschaft brauche "geistige Nahrung" von Musik und Theater, sonst werde sie "hässlich". Seit Montag sind solche Veranstaltungsorte geschlossen - die Maßnahme wurde von Conte als Maßnahme zur Eindämmung der Coronavirus-Ausbreitung begründet. Muti betonte, dass Musik- und Theateraufführungen nicht "überflüssig" seien, wie es Regierungsmitglieder gesagt hätten. Eine solche Behauptung bedeute "Ignoranz, Mangel an Kultur und mangelnde Sensibilität". Ein paralleler Online-Aufruf von Theaterschaffenden und Schriftstellern gegen die Schließung von Kinos und Theatern zählte mehr als 79.000 Unterzeichner.