DT-Intendant Ulrich Khuon über die Macht des Theaters "Dystopien haben den Sinn, dass wir Kräfte entwickeln"

Moderation: Anke Schaefer

Szene aus "Let Them Eat Money. Welche Zukunft?!" von Andres Veiel in Zusammenarbeit mit Jutta Doberstein am Deutschen Theater Berlin. Mit Susanne-Marie Wrage und Paul Grill (Deutsches Theater / Arno Declair)

Den gesellschaftlichen Wandel mitgestalten: Theatern kommt dabei nach Auffassung von DT-Intendant Ulrich Khuon eine entscheidende Rolle zu. Sie könnten Gemeinschaft stiften und auf diese Weise "extrem viel" in Bewegung setzen.

Stücke wie Andres Veiels "Let Them Eat Money. Welche Zukunft?!", in dem es um mögliche Folgen aktueller Krisen geht, betrachtet Khuon als gesellschaftlich besonders Gewinn bringend: "Die Dystopien haben ja den Sinn, dass wir Kräfte entwickeln." Gesellschaften seien befähigt, aus Sorge, Angst oder Zorn zu sagen: Was müssen wir jetzt tun?

Ulrich Khuon, Intendant des Deutschen Theaters Berlin (dpa / picture alliance / Bernd von Jutrczenka)

"Let them Eat Money" mit seinen vielen Programmen und Nachgesprächen provoziere den Einzelnen zu sagen, "wir müssen uns gemeinsam in Gang setzen und wir müssen Formen von Verbindung suchen. Die Leute gehen aus den Parteien raus, sie engagieren sich weniger als früher in Gruppen und dann sind sie frustriert, dass sie vereinzelt sind." Jetzt müsse man daran arbeiten, gemeinschaftliche Foren zu schaffen. Dafür seien die Künste "toll", weil sie die Orte dafür hätten, so der Intendant des Deutschen Theaters Berlin.

Theater würden seit geraumer Zeit den Forumgedanken und den der offenen Gesellschaft "über tausend Formate" verfolgen und so "extrem viel in Bewegung setzen". Auch ein Stück wie "Terror" von Ferdinand von Schirach sieht Khuon in dieser Entwicklung: Nach den Vorstellungen komme es meist zu Auseinandersetzungen im Publikum über Schuld und Verantwortung des Einzelnen im Rechtsstaat: "Es wird manchmal durch solche ästhetisch gar nicht überbordenden oder superinnovativen Formen im Diskurs etwas in Bewegung gesetzt, was unglaublich kräftig ist." (bth)



