Kulturnachrichten

Dienstag, 25. Mai 2021

Drogentest bei italienischer ESC-Siegerband negativ Ein Drogentest beim Sänger der italienischen ESC-Siegerband Maneskin ist negativ ausgefallen. Es habe keine Art von Drogenkonsum gegeben, teilte die European Broadcasting Union als Veranstalter des Eurovision Song Contest mit. Zuvor hatte es Spekulationen gegeben, dass der Maneskin-Sänger Damiano David im Finale des Musik-Wettbewerbes Kokain konsumiert hat. Die italienische Rockband gewann bei der Show am Samstagabend vor Frankreich und der Schweiz. Deutschland landete mit dem Hamburger Jendrik und drei Punkten auf dem vorletzten Platz.

Architekt Ole Scheeren ausgezeichnet Der deutsche Stararchitekt Ole Scheeren ist für den Hochhauskomplex "DUO" in Singapur mit einem renommierten Preis für das weltweit beste Einzelprojekt des Jahres ausgezeichnet worden. Eine internationale Jury des Rats für Hochhäuser und urbanes Wohnen würdigte auf einer Konferenz in Chicago den sozialen, kulturellen und umweltfreundlichen Beitrag des Gebäudes im städtischen Raum. Das Projekt besteht aus zwei 180 Meter hohen Hochhäusern mit Wohnungen, Büros und einem Hotel, verbunden durch eine Plaza. Die konkaven Gebäude mit bepflanzten Dächern sind so ausgerichtet, dass Windströme in dem subtropischen Klima für Kühlung in Außenbereichen sorgen. Als erstes Gemeinschaftsvorhaben zwischen den Regierungen Malaysias und Singapurs hat das Projekt auch politische Symbolik. Scheeren ist auch bekannt für den preisgekrönten Tower von Chinas Staatsfernsehens CCTV und baut gerade in Frankfurt am Main den Riverpark Tower.

Rund 2,8 Mio Euro für Herkunftsforschung von NS-Raubgut Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste fördert die Herkunftserforschung von nationalsozialistischem Raubgut in diesem Jahr in einer ersten Förderrunde mit rund 2,8 Millionen Euro. Damit werden 31 Forschungsvorhaben von Museen, Bibliotheken, wissenschaftlichen Einrichtungen sowie von sechs privaten Antragstellern finanziert, kündigte das Zentrum an. Zu den geförderten Projekten zählt die Erforschung der Sammlung des heutigen "Deutschen Jagd- und Fischereimuseums" in München. Es war 1938 von NS-Funktionär Christian Weber als "Deutsches Jagdmuseum" gegründet worden. Weiter wird ein Projekt der Stiftung "Moses Mendelssohn Akademie" Halberstadt gefördert. Bund und Länder haben seit 2008 die Provenienzforschung im Bereich NS-Raubgut mit insgesamt 39,6 Millionen Euro unterstützt.

Iris Edenheiser geht zum Dresdner Hygiene-Museum Die Kulturanthropologin Iris Edenheiser wird neue Direktorin des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden. Sie tritt ihr Amt Anfang 2022 an. Der langjährige Direktor Klaus Vogel gehe Ende 2021 nach mehr als 30 Dienstjahren in den Ruhestand, teilte das Dresdner Museum mit. Edenheiser, derzeitig stellvertretende Direktorin des Berliner Museums Europäische Kulturen, wurde 1977 in Torgau geboren und hat in Leipzig und Granada Ethnologie, Religionswissenschaften und Hispanistik studiert. Mit ihr gewinne das Hygiene-Museum eine versierte und international erfahrene Museumsexpertin mit sächsischen Wurzeln, erklärte die Dresdner Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch. Edenheiser teilte mit, sie wolle, dass am Haus globale, gesellschaftlich relevante Fragen unserer Zeit diskutiert und immer wieder an die historischen Erfahrungen des Ortes und der Region rückgekoppelt werden.

Enttäuschende Zuschauerzahlen beim Theatertreffen Das 58. Berliner Theatertreffen ging gestern zu Ende. Es fand wie bereits 2020 digital statt. Theaterkritiker Eberhard Spreng zeigte sich im Deutschlandfunk Kultur besonders enttäuscht vom Publikumsinteresse. Die digital weltweit und kostenlos zu sehenden Aufführungen seien durchschnittlich lediglich von 300 bis 1200 Zuschauern wahrgenommen worden. "Wenn das die Leistungsschau des weltweit leistungsfähigsten Theaterbetriebs sein soll. Dann kann man natürlich nicht gerade von einem Erfolg des Digitalen Theatertreffens sprechen", sagte Spreng. Inhaltlich zog er eine durchwachsene Bilanz. Ästhetisch rage „Der Zauberberg" vom Deutschen Theater Berlin in der Regie von Sebastian Hartmann heraus. Andere Stücke hätten sich im Seriellen erschöpft.

Spanischer Komponist Cristóbal Halffter gestorben Der spanische Komponist und Dirigent Cristóbal Halffter ist am Sonntag im Alter von 91 Jahren gestorben. Das berichteten spanische Medien am Montag unter Verweis auf seine Familie. Der 1930 in Madrid geborene Halffter war eine Schlüsselfigur der spanischen Musik des 20. Jahrhunderts. Zu seinen mehr als 100 Kompositionen gehören Werke für Chor, Orchester und Kammerorchester, aber auch elektronische Musik. Eine seiner bedeutendsten Kompositionen war "Elegías a la muerte de tres poetas españoles" - gewidmet den spanischen Dichtern Antonio Machado, Miguel Hernández und Federico García Lorca. Halffter dirigierte eine Reihe bedeutender Orchester, darunter die Berliner Philharmoniker, das Spanische Nationalorchester, das Tonhalle Orchester Zürich und das Orchestre Nationale de France. Er erhielt viele Auszeichnungen, zweimal - 1953 und 1988 - wurde er mit dem spanischen "Premio Nacional de Música" geehrt.

Landschaftsarchitektin Cornelia Hahn Oberlander ist tot Die bekannte Landschaftsarchitektin Cornelia Hahn Oberlander, die als Jugendliche aus Deutschland vor den Nationalsozialisten nach Nordamerika floh, ist tot. Hahn Oberlander sei bereits am Samstag im Alter von 99 Jahren im kanadischen Vancouver gestorben, teilte die "Cultural Landscape Foundation" in Washington mit, die alle zwei Jahre den mit 100.000 Dollar dotierten Oberlander-Preis für herausragende Landschaftsarchitektur vergibt. Die 1921 in Mülheim an der Ruhr geborene Hahn Oberlander galt als "Grande Dame der Landschaftsarchitektur". 1938 war sie mit ihrer Familie in die USA geflüchtet. Sie studierte unter anderem an der Elite-Universität Harvard. Zuletzt hatte die vielfach ausgezeichnete Architektin in Vancouver gelebt, wo sie unter anderem den Dachgarten der Stadtbibliothek gestaltete.

R.O.G fordert Protassewitschs Freilassung Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich schockiert über die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minks gezeigt und die sofortige Freilassung des Bloggers Roman Protasewitsch gefordert. "Die internationale Gemeinschaft muss dieses Vorgehen von Staatswillkür aufs Schärfste verurteilen", hieß es in einer Mitteilung. Außerdem forderte die Organisation die Europäische Union dazu auf, bei ihrem am Abend beginnenden Gipfel weitere Sanktionen gegen die Regierung von Alexander Lukaschenko zu verhängen.

BBC will redaktionelle Grundsätze überprüfen Nach der heftigen Kritik am Zustandekommen des BBC-Interviews mit Prinzessin Diana 1995 hat die britische Rundfunkanstalt angekündigt, ihre Strukturen zu hinterfragen. In einer Mitteilung des Vorstands hieß es, es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass es erneut zu so einem Vorfall kommt. Daher werde nun detailliert geprüft, wie wirksam die redaktionellen Grundsätze und Kontrollen seien. Zuvor war ein unabhängiger Untersuchungsbericht zu dem Ergebnis gekommen, dass der Journalist Martin Bashir sein berühmtes Interview mit Prinzessin Diana mit unlauteren Mitteln erschlichen hatte.