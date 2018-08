Kulturnachrichten

Samstag, 25. August 2018

Dresdner Polizei entschuldigt sich beim ZDF Team wurde zu lange festgehalten Der Dresdner Polizeipräsident hat sich nach ZDF-Angaben für das Vorgehen von Polizisten gegen ein Team des Senders am Rande einer Pegida-Demonstration entschuldigt. Die Polizei habe eingeräumt, dass das ZDF-Team viel zu lange festgehalten worden sei, teilte der Sender nach einem Gespräch zwischen Vertretern des ZDF und dem Polizeipräsidenten mit. Der Vorgang solle seitens der Polizei gründlich nachgearbeitet werden. Das Vorgehen am Rande einer Pegida-Veranstaltung hatte für eine Debatte über eine Einschränkung der Pressefreiheit durch die sächsische Polizei gesorgt.

Moderator Dieter Thomas Heck ist tot Langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" Der Showmaster Dieter Thomas Heck ist tot. Der langjährige Moderator der "ZDF-Hitparade" starb am Donnerstag im Alter von 80 Jahren, wie der Medienanwalt Christian Schertz am Freitag mitteilte. Heck hatte einen seiner letzten großen öffentlichen Auftritte im Februar 2017 bei der Verleihung der Goldenen Kamera für sein Lebenswerk. Bereits zehn Jahre zuvor hatte er nach einem halben Jahrhundert im Showgeschäft seine letzten Sendungen moderiert. Seine Medienkarriere begann 1961 als Heck, der eigentlich Carl-Dieter Heckscher hieß, in der Fernseh-Nachwuchssendung "Toi-toi-toi" von Peter Frankenfeld als Sänger entdeckt wurde. Zum Fernsehstar wurde Heck mit der "ZDF-Hitparade", die er von 1969 bis 1984 insgesamt 183 Mal live aus Berlin präsentierte.

Bill Clinton bei Trauerfeier für Aretha Franklin Musikerkollegen Franklins haben sich angesagt Bei der Trauerfeier für Soul-Legende Aretha Franklin wird Ex-US-Präsident Bill Clinton unter den Rednern sein. Dies teilte Franklins Sprecherin Gwendolyn Quinn mit. Bill Clinton und die Queen of Soul galten als langjährige Freunde. Die Ausnahmesängerin trat bei dessen Vereidigungszeremonien auf. Die für kommenden Freitag geplante Trauerfeier in Detroit soll ihre Wurzeln im Gospel herausstellen. Zahlreiche hochkarätige Musikerkollegen Franklins haben sich angesagt, etwa Stevie Wonder, Jennifer Hudson, Chaka Khan und Faith Hill.

Lili Hinstin übernimmt Leitung beim Locarno-Festival Französin ist Nachfolgerin von Carlo Chatrian Nach dem Wechsel von Carlo Chatrian zur Berlinale übernimmt Lili Hinstin die künstlerische Leitung des Locarno Festivals. Die 41-jährige Französin trete ihre neue Stelle im Dezember an, teilte der Verwaltungsrat des Filmfestivals mit. Hinstin war seit 2013 künstlerische Leiterin des Festivals Entrevues Belfort in Frankreich. "Ich freue mich auf die neue Aufgabe", zitierte der Verwaltungsrat die Französin. Das Festival Locarno habe seit Jahren Maßstäbe für Filmfreunde gesetzt.