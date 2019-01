Dresdner Philharmonie LIVE Französische Orgelsinfonik

Moderation: Stefan Lang

Oliver Latry ist seit der Eröffnung des renovierten Kulturpalastes sogenannter Palastorganist (Olivier Latry / Björn Kadenbach)

Konzerte für Orchester und Soloinstrument Orgel sind nicht in jedem Konzertsaal realisierbar. In der Dresdner Philharmonie schon. Französische Musik steht am Abend auf dem Programm - gleich zwei Mal mit großem Orgeleinsatz mit dem Palastorganisten.

Ein neues Konzert für Orgel und Orchester von Thierry Escaich, "Quatre visages du temps", erlebt in diesem Konzert seine deutsche Erstaufführung. Escaich, der große Klangerfinder unter den französischen Organisten und Komponisten, begeistert mit dem lyrischen Elan seiner Musik und ihrer mitreißenden Rhythmik ein breites Publikum – und auch seine Pariser Kollegen.

Orgelliebe der Franzosen

Wenn Camille Saint-Saëns Kirchendienst hatte, dann strömten die Massen. Nicht, um den Gottesdienst an sich zu besuchen, sondern um ihn zu hören. Seine Leidenschaft fürs Instrument spiegelte sich auch in seiner dritten, der sogenannten "Orgelsinfonie" wider - ein großformatiges französisches Orchesterwerk. Dieser Meilenstein der französischen Sinfonik besticht durch seine formale Eleganz und den Klangreichtum der außergewöhnlichen Besetzung.

Der Kulturpalast in Dresden ist ein moderner Konzertsaal, Heimstatt der Dresdner Philharmoniker (dpa-Zentralbild)

Live aus dem Kulturpalast Dresden

Claude Debussy

"Prélude à l‘après-midi d’un faune" für Orchester

Thierry Escaich

"Quatre visages du temps", Konzert Nr. 3 für Orgel und Orchester

---ca. 20.50 Konzertpause---

Camille Saint-Saëns

Sinfonie Nr. 3 c-Moll für Orgel und Orchester

Olivier Latry, Orgel

Dresdner Philharmonie

Leitung: Stéphane Denève

In der Pause spricht Stefan Lang mit der Intendantin des Kulturpalastes, Frauke Roth, und dem Organisten des Abends, Olivier Latry.